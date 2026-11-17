Στο αρχείο οδηγείται για μία ακόμα φορά η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, που έχει πυροδοτήσει πολιτικές και θεσμικές αντιδράσεις, ενώ σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινά η δίκη σε δεύτερο βαθμό των τεσσάρων επιχειρηματιών, οι οποίοι πρωτόδικα έχουν καταδικαστεί σε βαριές ποινές φυλάκισης.

Με διάταξή του ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας, δύο και πλέον μήνες μετά την υποβολή της μήνυσης του Γιάννη Παπαδόπουλου, εν ενεργεία στελέχους της ΕΥΠ, που το τηλέφωνό του είχε «μολυνθεί» με το κακόβουλο λογισμικό Predator, έκρινε ότι για νομικούς και ουσιαστικούς λόγους δεν συντρέχει λόγος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο έρευνας της πολύκροτης αυτής υπόθεσης θέτοντας στο αρχείο και αυτές τις καταγγελίες.

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Ήταν 1η Σεπτεμβρίου 2026 όταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία ανώτερο στέλεχος της ΕΥΠ, συνοδεία του δικηγόρου του, Απόστολου Πόντα, κατέθεσε νέα μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, εναντίων των πρωτοδίκως καταδικασμένων Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου, για σειρά κακουργημάτων που σχετίζονται με την παραβίαση του απορρήτου των συνομιλιών, την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης εκ μέρους τους, ζητώντας παράλληλα την διερεύνηση της υπόθεσης για την τέλεση εξόχως επικίνδυνου εγκλήματος της κατασκοπείας κατά της Χώρας.

Ωστόσο, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός με διάταξή του αφού μελέτησε το περιεχόμενο της μήνυσης και αξιολόγησε το σύνολο των στοιχείων, την αρχειοθέτησε ως «αστήρικτη στο νόμο»

Την κρίση του αυτή στηρίζει, όπως προκύπτει και από τη διάταξή του σε τρεις άξονες:

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*Στην εκκρεμοδικία που υπάρχει για την υπόθεση, καθώς στις 11 Δεκεμβρίου έχει προσδιοριστεί η κατ΄έφεση δίκη των 4 επιχειρηματιών – ιδιωτών, επισημαίνοντας ότι αυτό εμποδίζει την άσκηση νέας (δεύτερης) ποινικής δίωξης για τις ίδιες πράξεις, για τις οποίες έχει ήδη ασκηθεί η προηγούμενη ποινική δίωξη και εκδόθηκε πρωτοβάθμια απόφαση.

*Στην υποβολή της μήνυσης εκ μέρους του θύματος των υποκλοπών μετά την παρέλευση τριών μηνών που είναι το χρονικό όριο του νόμου, με αποτέλεσμα και η δική του περίπτωση να καταλαμβάνεται από το δεδικασμένο της πρωτοβάθμιας δίκης στο σκέλος που αφορά στην οριστική παύση της ποινικής δίωξης για 108 πρόσωπα που αν και ήταν στη λίστα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν κινήθηκαν νομικά σε βάρος των κατηγορουμένων.

*Σε ό,τι αφορά το αδίκημα της κατασκοπίας που καταγγέλλεται στη μήνυση του στελέχους της ΕΥΠ, ο εισαγγελέας έκρινες ότι μόνη η ιδιότητα ορισμένων παθόντων – χρηστών τηλεφωνικών συνδέσεων που επιμολύνθηκαν με το παράνομο λογισμικό ως κρατικών αξιωματούχων ή υπαλλήλων, όπως ο μηνυτής, δεν αρκεί για τη θεμελίωση του εν λόγω εγκλήματος εκτιμώντας ότι δεν εισφέρονται νέα στοιχεία ή αποδείξεις, που δεν αξιολογήθηκαν και δεν κρίθηκαν παραπέμποντας στην αρχική διάταξη του τότε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση.

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Συγκεκριμένα, ο Ευάγγελος Μπακέλας στη διάταξή του εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

i. Όσον αφορά τις καταγγελλόμενες πράξεις: 1. της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση και 2. της αθέμιτης παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση (άρθρα 45,94 παρ.1,98, 370 Α παρ. 1α ΠΚ και 38 παρ. 1 α του Ν. 4624/2019 ), που φέρονται ότι τελέστηκαν και σε βάρος του μηνυτή, ανεξάρτητα από το νομικό χαρακτηρισμό με τον οποίο κρίθηκαν κατ’ ουσίαν αυτές (τελειωμένες ή σε απόπειρα),υφίσταται εκκρεμοδικία, που προκύπτει από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, κατά το καταδικαστικό σκέλος της, αφού οι κηρυχθέντες με αυτή ένοχοι κατηγορούμενοι άσκησαν εφέσεις, δικάσιμος για την εκδίκαση των οποίων, ενώπιον του Γ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, έχει οριστεί η 11η -12 -2026 και με την οποία οι κατηγορούμενοι και νυν μηνυόμενοι κηρύχθηκαν ένοχοι: α) για τις δύο παραπάνω πράξεις που φέρονται ότι τέλεσαν σε βάρος των παθόντων – χρηστών των τηλεφωνικών συνδέσεων, που αναφέρονται στο σκεπτικό και διατακτικό της εν λόγω απόφασης, μεταξύ των οποίων και της τηλεφωνικής σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας της οποίας κάτοχος εμφανιζόταν η σύζυγος του μηνυτή, αλλά χρησιμοποιούσε ο μηνυτής και β) για παράβαση άρθρου 370Β παρ.1 ΠΚ και επέβαλε σε καθένα συνολική ποινή φυλάκισης εκατόν είκοσι έξι (126) ετών και οχτώ (8) μηνών, με εκτιτέα τα οκτώ (8) έτη. Η υφιστάμενη δε εκκρεμοδικία αποτελεί αρνητική δικονομική προϋπόθεση, η οποία εμποδίζει την άσκηση νέας (δεύτερης) ποινικής δίωξης και την πρόοδο της σχετικής διαδικασίας, κατά των ίδιων προσώπων για τις ίδιες πράξεις, για τις οποίες έχει ήδη ασκηθεί η προηγούμενη ποινική δίωξη και εκδόθηκε πρωτοβάθμια απόφαση.

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Δεν συντρέχει εν προκειμένω , κατ’ άρθρο 2 παρ.1 Π.Κ., περίπτωση εφαρμογής της επιβαρυντικής περίστασης της διάταξης του άρθρου 370Α παρ. 5 Π.Κ., όπως αβάσιμα ισχυρίζεται ο μηνυτής, καθόσον η διάταξη αυτή προστέθηκε το πρώτον στο άρθρο 370Α του ΠΚ ,με το άρθρο 2 του ν. 5002/2022, με έναρξη ισχύος την 9-12-2022, ήτοι σε χρόνο μεταγενέστερο του χρόνου που φέρονται ότι τελέστηκαν οι σε βάρος του πράξεις (17-3-2021 και 18-11-2021).

ii.΄Οσον αφορά την καταγγελλόμενη και κατ’ έγκληση διωκόμενη πράξη της παράβασης του άρθρου 370 Β παρ. 1 ΠΚ , δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα έγκληση, εντός της νόμιμης προθεσμίας των τριών μηνών. Σε κάθε δε περίπτωση υφίσταται εν προκειμένω δεδικασμένο, που προκύπτει από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη κατά το σκέλος της, με το οποίο έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη λόγω μη υποβολής εγκλήσεων, για την παραπάνω πράξη, για εκατό οκτώ (108) παθόντες – χρήστες τηλεφωνικών συνδέσεων, μεταξύ των οποίων και της τηλεφωνικής σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας της οποίας κάτοχος εμφανιζόταν η σύζυγος του μηνυτή αλλά χρησιμοποιούσε ο μηνυτής, οι οποίοι (παθόντες – χρήστες) δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμη, εντός της νόμιμης προθεσμίας των τριών μηνών, έγκληση, αφού κατά του σκέλους αυτού της απόφασης δεν ασκήθηκε από οποιονδήποτε ένδικο μέσο μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

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iii. Όσον αφορά την καταγγελλόμενη πράξη της κατασκοπείας υφίσταται «οιονεί δεδικασμένο» , που προκύπτει από τα από 25-07-2024 και 07-01-2025 πορίσματα προκαταρκτικής εξέτασης του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα ΖΗΣΗ και την από 27-4-2026 Πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, με τα οποία κρίθηκε ότι δεν τελέστηκε στην προκειμένη περίπτωση η πράξη αυτή, επειδή «δεν προέκυψε η απαραίτητη, για τη θεμελίωση του εγκλήματος της κατασκοπείας (άρθρο 148 του ΠΚ), ύπαρξη κρατικού απορρήτου, κατά την έννοια του άρθρου 149 του ΠΚ», αφού μόνη η ιδιότητα ορισμένων παθόντων – χρηστών τηλεφωνικών συνδέσεων που επιμολύνθηκαν με το παράνομο λογισμικό ως κρατικών αξιωματούχων ή υπαλλήλων, όπως ο μηνυτής, δεν αρκεί για τη θεμελίωση του εν λόγω εγκλήματος και το οιονεί αυτό δεδικασμένο δεν επιτρέπει την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο και εμποδίζει την κίνηση ποινικής δίωξης για τα ίδια πραγματικά περιστατικά, ύστερα από την κρινόμενη νέα μήνυση, αφού σ’ αυτή δεν περιέχονται και δεν διαπιστώνονται νέα στοιχεία ή αποδείξεις, που δεν αξιολογήθηκαν και κρίθηκαν ήδη, ούτε γίνεται επίκληση τέτοιων, σε σχέση με εκείνα που διαλαμβάνονται στην ήδη αρχειοθετηθείσα, κατ’ άρθρο 43 παρ.3,4 ΚΠΔ, δικογραφία.

iv. Τέλος, όπως έγινε δεκτό και με τα από 25-07-2024 και 07-01-2025 πορίσματα προκαταρκτικής εξέτασης του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα ΖΗΣΗ και την από 27-4-2026 Πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν προέκυψε η τέλεση οποιασδήποτε άλλης αξιόποινης πράξης από οποιονδήποτε, αλλά ούτε στην κρινόμενη μήνυση περιέχονται νέα στοιχεία ή αποδείξεις, που δεν αξιολογήθηκαν και κρίθηκαν ήδη, ούτε γίνεται επίκληση ή προσκόμιση οποιουδήποτε νέου στοιχείου».

Μετά από την εξέλιξη αυτή τα βλέμματα στρέφονται στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ενώπιον του οποίου έχει προσδιοριστεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τους τέσσερις επιχειρηματίες. Μία δίκη που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα μετά από όσα έχει κατά καιρούς δηλώσει ο βασικός κατηγορούμενος Ταλ Ντίλιαν, λέγοντας ότι η εταιρία του πωλεί το συγκεκριμένο προηγμένο λογισμικό παρακολουθήσεων μόνο και αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και για τη νόμιμη χρήση του.