Ο καλλιτέχνης αποκαλύπτει πως η μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη είναι η πρώτη που ακούει τα τραγούδια του, ενώ το νέο του άλμπουμ με εννέα κομμάτια κυκλοφορεί στις 20 Νοεμβρίου

Ο πολυσυζητημένος Good Job Nicky- Νικόλας Βαρθακούρης, χθες επέστρεψε δισκογραφικά μετά από ένα χρόνο, οργανώνοντας μια παρουσίαση άλμπουμ-exhibition πριν την κυκλοφορία του, για τα media.

9 τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν 20 Νοεμβρίου, σε μια μορφή έκθεσεις όπου κάθε τραγούδι ήταν και ένα έκθεμα.

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Ο ίδιος απάντησε σε ένα γρήγορο Q&A στο tanea.gr αποκαλύπτοντας πως η μαμά του Σοφία Αλιμπέρτη ακούει πρώτα τα τραγούδια του, γιατί μετά την Eurovision και το Sing For Greece απομακρύνθηκε, και άλλα πολλά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο D3lta, o Εμμανουήλ Καραλής, η Τάμτα, η Μαρίνα Σπανού και αρκετά πρόσωπα του καλλιτεχνικού industry.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει από την Minos EMI- Universal Music.