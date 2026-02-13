Ο Good Job Nicky εντυπωσίασε στον Β’ ημιτελικό του εγχώριου τελικού για τη Eurovision Song Contest, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα και έντονες αντιδράσεις από το κοινό. Η σκηνική του παρουσία ξεχώρισε, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στη φετινή διοργάνωση.

Ο καλλιτέχνης θεωρείται ήδη ένα από τα μεγάλα φαβορί για την πρόκριση, με τους θεατές να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους τόσο στην αίθουσα όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πορεία του στον διαγωνισμό παρακολουθείται με αυξανόμενο ενδιαφέρον.

Η μάχη για το πολυπόθητο εισιτήριο της Eurovision κορυφώνεται, καθώς οι συμμετέχοντες δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για μια θέση στον μεγάλο τελικό. Οι προσδοκίες παραμένουν υψηλές και το ενδιαφέρον του κοινού αναμένεται να ενταθεί όσο πλησιάζει η τελική φάση.