Η μάχη για τη Eurovision έχει ήδη ξεκινήσει και σε λίγες μέρες κορυφώνεται η αγωνία, καθώς το ελληνικό κοινό θα κληθεί να ψηφίσει το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στον διαγωνισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχήματα, δύο τραγουδιστές ξεχωρίζουν: Ο Akylas και ο Good Job Nicky. Τα τραγούδια τους θεωρούνται τα πιο δυνατά από το κοινό και βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων. Ο γιος του Γιάννη Πάριου, μάλιστα, δημοσίευσε πρόσφατα μια διαφορετική εκδοχή του τραγουδιού του στα social media, συγκεντρώνοντας πολλά θετικά σχόλια και αποθεωτικές αντιδράσεις.

Στην αναμέτρηση αυτή ξεχωρίζει και η παρουσία δύο σπουδαίων αθλητών: ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις. Ο Σουηδός χρυσός Ολυμπιονίκης δείχνει την αγάπη του για την Ελλάδα με κάθε τρόπο και φαίνεται πως ίσως έχει ήδη αποφασίσει σε ποιον θα δώσει τους 12 βαθμούς στη Eurovision.