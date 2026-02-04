Μία εβδομάδα πριν από τον πρώτο ημιτελικό για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας στη Eurovision, ο Akylas εμφανίζεται ως το απόλυτο φαβορί. Το τραγούδι του «Ferto» έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του.

Το «Ferto», που από τις πρώτες κιόλας ημέρες βρισκόταν στην τρίτη θέση των στοιχημάτων, κατάφερε να ανέβει στην κορυφή και πλέον θεωρείται το επικρατέστερο κομμάτι για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διαγωνισμό.

Την Τετάρτη (4/2), στην εκπομπή «Buongiorno», παρουσιάστηκαν τα στατιστικά στοιχεία της κορυφαίας τριάδας, με τον Akylas να προηγείται με μεγάλη διαφορά, αγγίζοντας τα 2 εκατομμύρια views.

Το «Ferto» ερμηνεύει ο Akylas, ενώ τη μουσική υπογράφουν οι Akylas, Papatanice και TEO.x3. Τους στίχους έχουν γράψει οι Akylas και Ορφέας Νόνης.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Good Job Nicky με περίπου 800.000 προβολές και στην τρίτη η Evangelia με 674.000, ενώ ξεχωριστή αναφορά έγινε και στην καλλιτεχνική αξία της συμμετοχής της Marseaux, που βρίσκεται στην τέταρτη θέση.

Οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00, ενώ ο μεγάλος ελληνικός τελικός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, επίσης στις 21:00.

Όλα τα στοιχήματα για τη νίκη στον ελληνικό τελικό