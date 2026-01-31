Δημοφιλή
Σίλια Δούμου: Η σύντροφος του Gio Kay, παίκτη του Survivor, μιλά για τη σχέση τους
Η Σίλια Δούμου μίλησε στο Mad TV για τη σχέση της με τον Gio Kay του Survivor και την πορεία της από τις σπουδές ως την ενασχόληση με τα social media, τονίζοντας ότι έχει τρία μεταπτυχιακά και διαφορετικό δρόμο στη ζωή της.
Viral η Πέγκυ Ζήνα στο TikTok: Μιμείται την «Αμαλία» από το «Παρά Πέντε»
Η Πέγκυ Ζήνα έγινε viral στο TikTok, καθώς στο καμαρίνι της μιμήθηκε τη θρυλική σκηνή της Αμαλίας από το «Παρά Πέντε» τραγουδώντας το «Ματώνω»
Στέφανος Μιχαήλ: «Ο γάμος μας ήταν απίστευτος – Η πρόταση έγινε στο χωριό μου»
Καλεσμένος στην παρέα της εκπομπής «Buongiorno» ήταν σήμερα το πρωί ο Στέφανος Μιχαήλ. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε, αρχικά, στον γάμο του με την εκλεκτή της καρδιάς του, Νάταλι Κάτερ. «Ο γάμος ήταν απίστευτος. Το οργάνωσε η Νάταλι. Η πρόταση γάμου έγινε σε ένα σημείο που δεν περίμενε, στο χωριό μου. Την πήγα σε ένα σημείο με […]
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και Κάρλα Μπρούνι κέρδισαν τα βλέμματα στην επίδειξη της Celias Kritharioti στο Παρίσι
Η διεθνής σκηνή της μόδας στο Παρίσι εντυπωσιάστηκε από τη συλλογή Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026 της Σήλιας Κριθαριώτη, με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και την Κάρλα Μπρούνι στις πρώτες θέσεις.
Όλα όσα είπε ο Dragons’ Den Χάρης Βαφειάς στο «AnesTea The Podcast»: Οι Φεράρι της… ντροπής, το σπίτι του Κασελλάκη και ο πατέρας του
O εφοπλιστής Χάρης Βαφειάς βρέθηκε καλεσμένος στο AnesTea The Podcast powered by TA NEA και μίλησε για όλα στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν το show off, το Dragons’ Den, αλλά και τη σχέση του με τον πατέρα του. Ο εφοπλιστής στην ερώτηση του Ανέστη Ευαγγελόπουλου για την έλευση της Μαρίας […]