Μία εντυπωσιακή εμφάνιση–έκπληξη ετοιμάζεται για τον Μεγάλο Εθνικό Τελικό της Eurovision στις 15 Φεβρουαρίου, καθώς ο Χρήστος Μάστορας θα πραγματοποιήσει special guest εμφάνιση λίγο πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα βρεθεί στη σκηνή για περίπου 15 λεπτά, παρουσιάζοντας ένα φαντασμαγορικό πρόγραμμα που ετοιμάζει μαζί με τον παραγωγό του Γιώργο Κιβέλο. Το σόου θα περιλαμβάνει μεγάλες ελληνικές και ξένες επιτυχίες, έντονο «άρωμα Eurovision», αλλά και μία μεγάλη αποκάλυψη: την πρώτη live ερμηνεία του νέου του τραγουδιού «Μαργαρίτα».

Στη σκηνή θα τον πλαισιώνουν περισσότεροι από δέκα χορευτές, σε ένα σκηνικό υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται να κλέψει τις εντυπώσεις.

Παράλληλα, γίνεται υπενθύμιση της παλιότερης σύνδεσής του με τον θεσμό. Το 2010, στον τότε εθνικό τελικό που είχε κερδίσει ο Γιώργος Aλκαίος, παρουσιαστές ήταν η Ρίκα Βαγιάννη και η Τζένη Μπαλατσινού, ενώ ο Χρήστος Μάστορας συμμετείχε τότε με υποψήφιο τραγούδι, σε μία πολύ πρώιμη φάση της καριέρας του.

Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, επιστρέφει όχι ως διαγωνιζόμενος αλλά ως ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της χώρας, έτοιμος να προσφέρει ένα show υψηλής ενέργειας και να βάλει τη δική του σφραγίδα στη βραδιά του Εθνικού Τελικού.

Το μόνο που μένει είναι να δούμε αν το «άρωμα Eurovision» που υπόσχεται θα κρύβει και άλλες εκπλήξεις πάνω στη σκηνή.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Footballtalk
Τελευταία Νέα