Μία εντυπωσιακή εμφάνιση–έκπληξη ετοιμάζεται για τον Μεγάλο Εθνικό Τελικό της Eurovision στις 15 Φεβρουαρίου, καθώς ο Χρήστος Μάστορας θα πραγματοποιήσει special guest εμφάνιση λίγο πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα βρεθεί στη σκηνή για περίπου 15 λεπτά, παρουσιάζοντας ένα φαντασμαγορικό πρόγραμμα που ετοιμάζει μαζί με τον παραγωγό του Γιώργο Κιβέλο. Το σόου θα περιλαμβάνει μεγάλες ελληνικές και ξένες επιτυχίες, έντονο «άρωμα Eurovision», αλλά και μία μεγάλη αποκάλυψη: την πρώτη live ερμηνεία του νέου του τραγουδιού «Μαργαρίτα».