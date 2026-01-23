Πρώτη φορά η Ελλάδα χωρίς να έχει βγάλει καν το τραγούδι εκπροσώπησης έχει κερδίσει τα βλέμματα, ενώ μάλιστα με βάση τα υποψήφια τραγούδια της είναι στις δημοσκοπήσεις στην 5η θέση. Akylas και Good Job Nicky κονταροχτυπιούντε και στο εξωτερικό, όχι μόνο στα ελληνικά στοιχήματα, ενώ μουσικοί με πορεία και απήχηση τους υποστήριξαν δημόσια.

Η απήχηση του Ακύλα φαίνεται να ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα, καθώς και καλλιτέχνες από το εξωτερικό έχουν εκφράσει τον θαυμασμό τους. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο του Käärijä, αγαπημένου του κοινού στη Eurovision 2023, ο οποίος αντέδρασε σε βίντεο του Ακύλα στο TikTok γράφοντας: «Okey, this is nice!».

Ενώ ταυτόχρονα ο παγκοσμίου φήμης μουσικός παραγωγός Maejor, γνωστός για διεθνή hits και συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως ο Justin Bieber, έδειξε δημόσια τη στήριξή του στον Good Job Nicky και το τραγούδι του «Dark Side of the Moon».

Ο Maejor έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική βιομηχανία, με επιτυχίες που έχουν φτάσει στην κορυφή των Billboards, προτάσεις για Grammy και συμμετοχή στο peak της καριέρας του Justin Bieber ως μουσικός παραγωγός και συνθέτης.

Πείτε με το χέρι στην καρδιά, έχει ξανασυμβεί αυτό;