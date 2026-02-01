Ο Ακύλας, τραγουδιστής από τις Σέρρες, διεκδικεί την είσοδό του στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 με το τραγούδι «Ferto», το οποίο βρίσκεται ήδη στις πρώτες θέσεις των προγνωστικών των δύο ημιτελικών.

Στην εκπομπή EurovisionGR της ΕΡΤ, ανέφερε ότι θα κρατήσει την εμφάνιση στον ημιτελικό ως έκπληξη, υπογραμμίζοντας τη συνεργασία του με τον στιλίστα Φίλιππο Μίσσα και την υπόλοιπη ομάδα, που χαρακτηρίζει «dream team».

Τόνισε τη σημασία της καλής χημείας και φιλίας με την ομάδα του, περιγράφοντας την παρουσίαση ως συνδυασμό χορού, τραγουδιού και θεατρικότητας, που αντανακλά το προσωπικό του στυλ.

Λίγο πριν διεκδικήσει την είσοδό του στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, ο Ακύλας βρέθηκε καλεσμένος στο απογευματινό πρόγραμμα της ΕΡΤ, όπου ο νεαρός τραγουδιστής από τις Σέρρες μίλησε για τον τρόπο που σκοπεύει να παρουσιάσει στη σκηνή το τραγούδι «Ferto», το οποίο βρίσκεται ήδη στις πρώτες θέσεις των προγνωστικών των δύο ημιτελικών.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή EurovisionGR της ΕΡΤ «νομίζω πως θέλω να κρατήσω όλη την εμφάνιση στον ημιτελικό για έκπληξη. Είναι κάτι πολύ ωραίο που έχουμε ετοιμάσει με τα παιδιά, με τους φίλους μου. Και τα visuals και τα ρούχα και με τον Φίλιππο Μίσσα, που κάνει το styling… Γενικά όλη η ομάδα είναι υπέροχη, είναι dream team».

Ο Ακύλας τόνισε ότι η συνεργασία τους βασίζεται στην καλή χημεία και τη φιλία. «Κάνουμε πολύ ωραία παρέα κιόλας μεταξύ μας, που είναι το πιο σημαντικό. Δεν είμαστε απλά συνεργάτες αλλά θα αράξουμε κιόλας. Θα ‘χει χορό, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, θα ‘χει τραγούδι, θα ‘ναι θεατρικό. Θα ‘ναι κάπως… όπως είμαι και γω» είπε.

Η έμπνευση πίσω από το «Ferto»

Μιλώντας για τη δημιουργία του τραγουδιού, αποκάλυψε ότι η μουσική γέφυρα ήταν δική του έμπνευση. «Εκεί στη σκηνή θα δούμε κάτι τελείως διαφορετικό. Θέλαμε να υπάρχει ένα σημείο μες στο κομμάτι που κάπως ξεγυμνώνεται αυτός ο χαρακτήρας… Οπότε ήθελα πολύ να γραφτεί αυτή η γέφυρα που έχει μέσα κομμάτια της ψυχής μου», σημείωσε.

Ο καλλιτέχνης εξέφρασε τη χαρά του για την ανταπόκριση του κοινού. «Χαίρομαι πάρα πολύ που αγκάλιασε το κομμάτι ο κόσμος γιατί είναι λίγο ιδιαίτερο. Προσπαθώ να τα βλέπω όλα στα social media γιατί είναι πολλή μεγάλη η χαρά ότι κάποιος άνθρωπος κάθεται να γυρίσει, για παράδειγμα, ένα βιντεάκι επειδή του αρέσει τόσο πολύ το τραγούδι» είπε.

Η αντίδραση της οικογένειας και η προσωπική ζωή

Ο Akylas αποκάλυψε πως κράτησε μυστικό το τραγούδι από την οικογένειά του μέχρι την κυκλοφορία του. «Στην οικογένειά μου είναι πολύ περήφανοι, χαρούμενοι και συγκινημένοι. Τους το είχα κρατήσει μυστικό. Δεν το είχαν ακούσει. Τους είχα βάλει λίγο το ρεφρέν, μετά βγήκε το teaser και μου λένε: “Τι γίνεται βρε παιδί μου, όλο φερ’ το, φερ’ το, θα λες;}», ανέφερε με χιούμορ.

Ξεχωριστή ήταν η αντίδραση της μητέρας του. «Όταν άκουσε το κομμάτι έκλαιγε, μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μου είπε: “Θα σε μαλώσουμε γιατί κλαίω στο σπίτι εδώ και δυο μέρες”». Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή, ο Akylas εξήγησε πως προτιμά να τη διατηρεί μακριά από τη δημοσιότητα. «Κάνω μουσική, αλλά δεν θέλω να βγει όλη μου η προσωπική ζωή στη φόρα. Τι κάνω, πού πηγαίνω και τι τρώω. Συνήθως έρχονται μαζί αυτά», είπε χαρακτηριστικά.

Από τον δρόμο στη σκηνή της Eurovision

Ο νεαρός καλλιτέχνης μίλησε και για την εμπειρία του ως μουσικός του δρόμου, τονίζοντας ότι αυτή η περίοδος τον διαμόρφωσε καλλιτεχνικά. «Ήταν μεγάλο σχολείο ο δρόμος. Μου έμαθε αρχικά να έχω σκληρό στομάχι γιατί στο δρόμο δεν είναι ότι έρχεται κόσμος να σε δει όπως τραγουδάς σε ένα μαγαζί και κόβει εισιτήριο. Περνάει κάποιος που μπορεί να μη σε γουστάρει καθόλου, μπορεί να σε βρίσει και μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι», ανέφερε.

Με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, ο Ακύλας ετοιμάζεται να διεκδικήσει μια θέση στον εθνικό τελικό, φιλοδοξώντας να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.