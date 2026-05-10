Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision ξεκίνησε επίσημα, με το εντυπωσιακό τιρκουάζ χαλί να σηματοδοτεί την έναρξη των φετινών εκδηλώσεων.

Συνολικά 35 χώρες παρέλασαν με αλφαβητική σειρά, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τους καλλιτέχνες και τις αποστολές λίγο πριν από τους ημιτελικούς. Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, με έντονο ενδιαφέρον από τους θαυμαστές και τα διεθνή μέσα. Με φόντο το εμβληματικό Εθνικό Θέατρο της Αυστρίας και υπό τους ήχους από τον «Ζορμπά», ο Akylas και η ελληνική αποστολή μετέφεραν στην αυστριακή πρωτεύουσα τον ελληνικό παλμό. Το κοινό υποδέχθηκε θερμά την παρουσία τους, σε μια στιγμή που συνδύασε παράδοση και σύγχρονη σκηνική ενέργεια.

Yunanistan 🇬🇷 | Akylas Turkuaz halıda! pic.twitter.com/ZoGQJ1ZrqN — Eurovision Türkiye (@EurovisnTurkey) May 10, 2026

Κρατώντας την ελληνική σημαία και ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, ο Akylas έκλεψε για ακόμη μια φορά τις εντυπώσεις. Με χαμόγελο και αυτοπεποίθηση, στάθηκε μπροστά στις κάμερες, ενθουσιάζοντας τους παρευρισκόμενους. «Είμαι τόσο ενθουσιασμένος, δεν μπορώ να πιστέψω ότι βιώνω όλο αυτό. Είναι απίστευτο, η καρδιά μου, χτυπάει σαν τρελή. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου φυσικά» ανέφερε ο Akylas, συγκινημένος από τη συμμετοχή του στη μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή της μουσικής.

Η εβδομάδα του τελικού ξεκινά δυναμικά για την ελληνική αποστολή, με δύο κρίσιμες πρόβες – μία πρωινή και μία απογευματινή. Η δεύτερη θα μαγνητοσκοπηθεί ώστε να χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές επιτροπές για τη βαθμολογία του ημιτελικού.

Τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στον πρώτο ημιτελικό της Τρίτης 12 Μαΐου, όπου η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην 4η θέση, διεκδικώντας την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.