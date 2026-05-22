Ο Δημήτρης Κοργιαλάς αντέδρασε δημόσια μετά τη σύνδεση του τραγουδιού του «Μια φορά» με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Ο καλλιτέχνης, που είχε ερμηνεύσει το κομμάτι μαζί με την Κατερίνα Μουτσάτσου, εξέφρασε την ενόχλησή του μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, δηλώνοντας με χιούμορ πως «η καριέρα του τελείωσε».

Στην ανάρτησή του, ο δημιουργός έγραψε: «Ξύπνησα, έφτιαξα καφέ, άνοιξα και τον υπολογιστή να δω τα νέα και διαπίστωσα ότι όσο δούλευα το βράδυ η καριέρα μου είχε τελειώσει……. δε πειράζει….. ψαράς….. ΨΑΡΑΣ!!!!!! Δε με χαλάει!!! Καλημέρα σας!!!!». Το σχόλιο αυτό συνόδευσε με βίντεο από την παρουσίαση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, όπου ακούστηκε το γνωστό τραγούδι του.

Ο Κοργιαλάς δημοσίευσε συγκεκριμένο απόσπασμα από την εκδήλωση, στο οποίο ακούγεται το τραγούδι «Μια φορά», επισημαίνοντας έτσι τη χρήση του έργου του χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Η παρουσία της Κατερίνας Μουτσάτσου στην εκδήλωση

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Μουτσάτσου αποτέλεσε το πρόσωπο-έκπληξη που είχε προαναγγείλει η Μαρία Καρυστιανού. Η ηθοποιός απηύθυνε χαιρετισμό κατά την παρουσίαση του κόμματος στο «Ολύμπιον», μετά την προβολή του γνωστού βίντεό της από το 2012, στο οποίο τόνιζε: «Με λέτε Greek αλλά είναι Ελληνίδα. Όχι Greek, Ελληνίδα».

Το κοινό αντέδρασε με θερμά χειροκροτήματα στο άκουσμα του ονόματός της. Η Μουτσάτσου, εμφανώς συγκινημένη, δήλωσε ότι «προετοιμαζόμουν επί 12 χρόνια για τη σημερινή ημέρα», αναφερόμενη στη συμμετοχή της στην εκδήλωση. Επισήμανε ακόμη ότι το βίντεο του 2012 δημιουργήθηκε σε μια δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα και απηύθυνε χαιρετισμό σε όλους τους Έλληνες και ελληνορθόδοξους ανά τον κόσμο, από την Ουκρανία έως τη Συρία.