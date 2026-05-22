Ο Αλπερέν Σενγκούν τοποθετήθηκε για την παρουσία του στο T-Center στο Final Four της EuroLeague, μιλώντας για την ατμόσφαιρα και τον λόγο που βρέθηκε στο γήπεδο.

Οι δηλώσεις του Αλπερέν Σενγκούν

«Είναι φανταστική η ατμόσφαιρα, ήρθαμε για να δούμε μια τέτοια ατμόσφαιρα. Η ομάδα μου, η Φενέρμπαχτσε είναι εδώ. Μας λείπει αυτό. Όταν έπαιζα στην Ευρώπη τελευταία φορά ήταν η περίοδος του κόβιντ και δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε κάτι τέτοιο, μου λείπουν τέτοιου είδους ατμόσφαιρες. Δεν είμαι εδώ για να κάνω θόρυβο, είμαι απλά εδώ για να υποστηρίξω την ομάδα μου. Οι άνθρωποί μου είναι εδώ, οι φίλοι μου, η οικογένειά μου και ήρθαμε εδώ απλά να περάσουμε καλά και να υποστηρίξουμε την ομάδα μας».