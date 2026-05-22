Φουρνιέ: «Ο πόνος από πέρυσι πρέπει να μας κάνει καλύτερους»
Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό της EuroLeague μετά τη νίκη με 79-61 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και ο Φουρνιέ εμφανίστηκε απόλυτα συγκεντρωμένος στον στόχο της κατάκτησης του τροπαίου. Ο Γάλλος αστέρας των «ερυθρόλευκων», μιλώντας μετά το τέλος του ημιτελικού, αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Telekom Center […]
Γιασικεβίτσιους: «Κάθε φορά που βρίσκαμε λίγη ζωή, ο Ολυμπιακός μας την έπαιρνε»
Την υπεροχή του Ολυμπιακού αναγνώρισε το βράδυ της Παρασκευής (22/5) ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, μετά τον ημιτελικό του Final Four στο Telekom Center της Αθήνας. Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε εξήρε την εμφάνιση των Πειραιωτών και παραδέχθηκε ότι προσπαθεί να κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους η δική του ομάδα απέτυχε να φτάσει στα δικά της αγωνιστικά […]
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: Σαράντα λεπτά από τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης οι «ερυθρόλευκοι»
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στον τελικό της EuroLeague μετά από τρία χρόνια, επικρατώντας με 79-61 της Φενέρμπαχτσε σε ένα κατάμεστο Telekom Center Athens από 15.000 φίλους του. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν απολαυστικοί στην άμυνα, κρατώντας μια ομάδα με μέσο όρο 83 πόντων κάτω από τους 62 και δείχνοντας χαρακτήρα μεγάλης ευρωπαϊκής βραδιάς. Με πολλούς διαφορετικούς πρωταγωνιστές, τον […]
Οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων του Ολυμπιακού στον Πειραιά για την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague (vid)
Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και με νίκη 79-61 στον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague. Με αυτό το αποτέλεσμα, πλέον βρίσκονται στον τελικό του Final Four, εκεί όπου περιμένουν την νικήτρια του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια. Από τη στιγμή της λήξης της αναμέτρησης, οι πανηγυρισμοί μεταφέρθηκαν άμεσα στον Πειραιά, όπου φίλοι […]
Μπαρτζώκας: «Ήμασταν επιβλητικοί και συμπαγείς»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη μεικτή ζώνη μετά τον ημιτελικό του Final Four 2026 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και τη νίκη των «ερυθρολεύκων» με 79-61, εκφράζοντας με σαφήνεια την ικανοποίησή του για την απόδοση της ομάδας. Ο Έλληνας προπονητής τόνισε ότι οι παίκτες του κυριάρχησαν στον αγώνα και έδειξαν την υπεροχή τους στο παρκέ. Για το […]