Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε εξήρε την εμφάνιση των Πειραιωτών και παραδέχθηκε ότι προσπαθεί να κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους η δική του ομάδα απέτυχε να φτάσει στα δικά της αγωνιστικά επίπεδα.

Την υπεροχή του Ολυμπιακού α ναγνώρισε το βράδυ της Παρασκευής (22/5) ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, μετά τον ημιτελικό του Final Four στο Telekom Center της Αθήνας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους:

«Συγχαρητήρια στον Μπαρτζώκα και στον Ολυμπιακό, ήταν ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα απόψε. Δυστυχώς είχαμε φουλ ρόστερ και κάναμε το χειρότερό μας παιχνίδι στη σεζόν. Με πονάει να βλέπω να παίζουμε έτσι. Οι αριθμοί στο ξεκίνημα των περιόδων είναι τραγικοί.

Έχεις τη δυνατότητα να βγεις με επιθετικότητα, να ρίξεις την πρώτη γροθιά. Ξέραμε ότι έπρεπε να το κάνουμε πέρυσι, αλλά μας έριξαν νοκάουτ στις πρώτες τρεις περιόδους.

Κάθε φορά που προσπαθούσαμε να επιστρέψουμε, δεν τα καταφέρναμε. Κάθε φορά που βρίσκαμε λίγη ζωή, μας την έπαιρναν. Κακό απόγευμα για εμάς και δυστυχώς, έγινε στη μεγάλη σκηνή. Κάθε φορά που σουτάρεις τόσο γρήγορα όσο σουτάραμε εμείς, λες ότι αυτό δεν είναι μπάσκετ.

Είπα ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε σαν Ολυμπιακός. Είμαι ευχαριστημένος αμυντικά, όμως επιθετικά ήμασταν πολύ κακοί. Δοκιμάσαμε τα στεφάνια. Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλά, όπως είπα, αλλά κι εμείς ήμασταν πολύ κακοί. Δεν αφαιρώ τίποτα από τον Ολυμπιακό, ήταν πολύ καλύτερη ομάδα απόψε.

Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, δεν είμαι σίγουρος. Σουτάραμε πολύ γρήγορα, αν κάναμε τη σωστή δουλειά, θα είχα περισσότερη υπομονή. Δεν κάναμε το παιχνίδι μας. Χαθήκαμε και απέναντι σε αυτή την ομάδα, δεν μπορεις να χάνεσαι. Θα έχει ενδιαφέρον να δω το ποσοστό στα ανοιχτά σουτ, δεν τα έχω δει ακόμη.

Ο Ολυμπιακός έκανε αυτά που περιμέναμε να κάνει. Εμείς παίξαμε πολύ κάτω από τις δυνατότητές μας. Πρέπει να δούμε τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτό και να κλείσουμε τη σεζόν δυνατά.

Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Ντε Κολό, ένας από τους πιο σπουδαίους. Μπορούμε να μιλάμε για ώρες γι’ αυτόν. Δείτε το τελευταίο του ματς στη EuroLeague, ήταν ο μοναδικός θετικός στο +/-. Εκπληκτική καριέρα.

Ο Ολυμπιακός δεν έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης. Το καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο να τον βγάλεις έξω από τις συνήθειές του. Όσο απαίσιοι κι αν ήμασταν, βρήκαμε τρόπο να επιστρέψουμε τρεις φορές. Και τις τρεις φορές όμως… Ξέρετε, ήταν απλά πολύ πιο συμπαγείς από εμάς.

Για τον κόσμο, διαβάζω τις εφημερίδες και τα social media, αλλά μπορώ να πω ότι ο κόσμος δεν κερδίζει τους αγώνες. Ξέρω ότι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε δεν κατάφεραν να μπουν στο γήπεδο, ενώ είχαν πληρώσει εισιτήρια. Νιώθω άσχημα για εκείνους, το συζητούσαμε πριν από το ματς, περίμεναν έξω από το γήπεδο για ένα email. Ήμουν σε ένα εστιατόριο χθες βράδυ και άνθρωποι δεν είχαν εισιτήρια. Δεν είναι ωραία κατάσταση αυτή».