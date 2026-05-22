Εφετείο Λάρισας και δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο, καθώς αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Εφετείου η νέα κάτοψη της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Γαιόπολις, όπου διεξάγεται η πολύκροτη υπόθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, μετά τις πρόσφατες αλλαγές, το συνολικό εμβαδόν της αίθουσας ανέρχεται πλέον σε 452,01 τ.μ., έναντι 283,75 τ.μ. που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση στις 23 Μαρτίου.

Παράλληλα, αναρτήθηκε και η «Συμπληρωματική – Διορθωτική πράξη για την αίθουσα συνεδριάσεων για την εκδίκαση της υπόθεσης του δυστυχήματος των Τεμπών». Στο έγγραφο αυτό ορίζεται ότι για την εκδίκαση της υπόθεσης από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας χρησιμοποιείται η «αίθουσα διαλέξεων του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα “ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ” (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας), εμβαδού 452,01 τ.μ., όπου εγκαθίσταται η έδρα του Δικαστηρίου, τα έδρανα των δικηγόρων, καθώς και οι θέσεις των κατηγορουμένων κ.λπ.».

Επιπλέον, ως επιπρόσθετη αίθουσα συνεδριάσεων (ακροατήριο) ορίζεται ο εκ δεξιών της εισόδου κύριος χώρος υποδοχής του ίδιου Συνεδριακού Κέντρου, εμβαδού 109,57 τ.μ., όπου προβλέπονται θέσεις ακροατηρίου με οθόνες για την παρακολούθηση της διαδικασίας.

Τη συμπληρωματική πράξη υπογράφει η Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας, Πρόεδρος Εφετών Μαρία Λιάνου.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου.