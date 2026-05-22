Για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση του νόμου περί όπλων και επικίνδυνη οδήγηση -κατά περίπτωση- συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί στην Κομοτηνή από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, ενώ η υπόθεση περιλαμβάνει έναν ακόμη συνεργό τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες το πρωί (21/5) οι τρεις δράστες κινούνταν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε επικίνδυνα ο ένας εξ αυτών. Το όχημα συγκρούστηκε με άλλο Ι.Χ.Ε. στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα και ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των εμπλεκομένων, παρουσία τρίτου ατόμου, λόγω προσωπικών διαφορών.

Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε ο τέταρτος δράστης με διαφορετικό αυτοκίνητο. Αφού αποβιβάστηκε, πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο προς το όχημα των δύο ανδρών, προκαλώντας υλικές ζημιές, καθώς εκείνοι αποχωρούσαν. Μετά από εκτεταμένες έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις δράστες σε περιοχές της Κομοτηνής, ενώ ο τέταρτος εξακολουθεί να αναζητείται.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σημείο του περιστατικού, στις περιοχές σύλληψης και στις οικίες των δραστών, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

– Δύο κυνηγετικά όπλα με δώδεκα φυσίγγια, εκ των οποίων το ένα είχε κλαπεί το 2013 από οικία στην Κομοτηνή και το άλλο δεν ήταν νομίμως καταχωρημένο.

– Δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

– Δώδεκα κάλυκες και ένα φυσίγγιο κυνηγετικού όπλου.

– Δύο ξύλινα ρόπαλα και μία λαβή ρόπαλου.

– Μία μεταλλική ράβδος.

– Πέντε μολύβδινα σφαιρίδια.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.