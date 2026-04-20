Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες πέρασαν από το σημείο, πυροβόλησαν την πρόσοψη του καταστήματος και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Από τους πυροβολισμούς δεν υπήρχαν τραυματισμοί, ωστόσο προκλήθηκαν ζημιές σε αυτοκίνητα, στη τζαμαρία και στο εσωτερικό του μαγαζιού.

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με πρόσφατη υπόθεση εκβιασμού σε βάρος του διαχειριστή της εταιρείας, η οποία εξαρθρώθηκε την Παρασκευή, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, που οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, καθοριστικό ρόλο φέρεται να είχε και τέταρτος συνεργός, έγκλειστος σε φυλακή, ο οποίος πραγματοποίησε το πρώτο τηλεφώνημα προς το θύμα, απαιτώντας 200.000 ευρώ για να μην αποκαλύψει υποτιθέμενη σχέση του με 17χρονη. Ακολούθησε δεύτερη επικοινωνία από άλλο άτομο, με πρόταση «διαπραγμάτευσης» του ποσού στις 100.000 ευρώ.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν δύο κουκουλοφόροι, οπλισμένοι, εισέβαλαν στην επιχείρηση και απείλησαν υπάλληλο, επιχειρώντας να καταστήσουν σαφείς τις προθέσεις τους. Παρά τις απειλές, το θύμα προσέφυγε άμεσα στην αστυνομία, καταγγέλλοντας το περιστατικό και ξεκαθαρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί ήταν ανυπόστατοι.

Το απόγευμα της Παρασκευής στήθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ορίστηκε συνάντηση με τους εκβιαστές για την παράδοση 50.000 ευρώ. Τα χρήματα ήταν προσημειωμένα, ενώ οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν διακριτικά τις κινήσεις των υπόπτων. Τη στιγμή της συναλλαγής επενέβησαν, περνώντας χειροπέδες στους τρεις εμπλεκόμενους.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο κελί του κρατουμένου συνεργού, όπου εντοπίστηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, τα οποία επιχείρησε να καταστρέψει.