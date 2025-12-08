Νέες πληροφορίες έρχονται στο “φως” της δημοσιότητας σχετικά για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στο Ίλιον το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένας 40χρονος Ρομά φέρεται να επιτέθηκε στη 17χρονη νύφη του, επιχειρώντας, σύμφωνα με τις αρχικές καταγγελίες, να τη βιάσει. Η ανήλικη κατάφερε να διαφύγει και ενημέρωσε αμέσως την οικογένειά της, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Μέλη της οικογένειας της 17χρονης μετέβησαν στο σπίτι του 40χρονου ζητώντας εξηγήσεις. Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς –όπως καταγγέλλεται– ο πεθερός της κοπέλας και ο κουνιάδος της άνοιξαν πυρ εναντίον τους. Παρά τους πυροβολισμούς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Μετά το αιματηρό επεισόδιο, η οικογένεια της ανήλικης απευθύνθηκε στις Αρχές. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του 40χρονου, όπου προχώρησαν στη σύλληψη του ίδιου, του γιου του –συζύγου της ανήλικης– καθώς και του κουνιάδου του.

Οι Αρχές έχουν εντοπίσει πέντε κάλυκες στο σημείο, ενώ έχουν προσαχθεί και άλλα μέλη της οικογένειας, τα οποία καταθέτουν στο πλαίσιο της έρευνας.