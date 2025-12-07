Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Κυριακής ύστερα από επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Ίλιον.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξέσπασε άγριος καβγάς μεταξύ δύο οικογενειών, ενώ αναφέρεται ότι στη συμπλοκή συμμετείχαν περίπου 30 άτομα.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού ακούστηκαν πυροβολισμοί, γεγονός που οδήγησε τους κατοίκους της περιοχής να ειδοποιήσουν την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, έχουν εντοπιστεί δύο κάλυκες.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τη διακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού και τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι έχουν διαφύγει.