Το πολυτελές ξενοδοχείο Burj Al ⁠Arab στο Ντουμπάι έκλεισε για 18μηνη ανακαίνιση.

Πρόκειται για την πρώτη του ανακαίνιση από τότε που άνοιξε το 1999 και σε μια περίοδο κατά την οποία ο τουρισμός στην περιοχή έχει σημειώσει κάμψη λόγω του συνεχιζόμενου αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν.

Η ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου Jumeirah δήλωσε σε ανακοίνωση ότι οι εργασίες θα γίνουν σε φάσεις και σε διάστημα 18 μηνών υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων Τριστάν Αουέρ.

«Το Jumeirah Burj Al Arab βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση ενός προσεκτικά σχεδιασμένου προγράμματος ανακαίνισης, το οποίο αποσκοπεί στην ανανέωση και αναβάθμιση της εμβληματικής διακόσμησης του ξενοδοχείου, διατηρώντας παράλληλα τον χαρακτηριστικό του χαρακτήρα.

Το πρόγραμμα αυτό έχει καταρτιστεί στο πλαίσιο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, μετά από περισσότερα από 25 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε να κάνετε μια εναλλακτική κράτηση σε ένα από τα ξενοδοχεία Jumeirah που διαθέτουμε στην πόλη» αναφέρει ανακοίνωση του ξενοδοχείου» τονίζεται στην ανακοίνωση.