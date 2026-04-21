Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προειδοποίησαν ότι είναι έτοιμες να επιστρέψουν στον πόλεμο, καθώς η ισχύουσα εκεχειρία πλησιάζει στη λήξη της. Το μέλλον του δεύτερου γύρου κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει αβέβαιο.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος JD Vance είναι έτοιμος να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ για να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας, στην οποία θα συμμετάσχουν ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι συνομιλίες επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθούν στην πακιστανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα, αλλά διακόπηκαν όταν το Ιράν ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη διαδικασία που στόχευε στον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει εξαπλωθεί στη Μέση Ανατολή και έχει προκαλέσει αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Η αποχώρηση της Τεχεράνης αποδίδεται εν μέρει στην κατάσχεση ιρανικού φορτηγού πλοίου από τις αμερικανικές δυνάμεις, ενώ κατευθυνόταν προς λιμάνι την Κυριακή. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανέφερε ότι το πλοίο αγνόησε τις προειδοποιήσεις του και επιχείρησε να παρακάμψει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ο αποκλεισμός τέθηκε σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα, σε απάντηση του κλεισίματος από το Ιράν των Στενών του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, γεγονός που προκάλεσε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραβιάζει τη συμφωνία εκεχειρίας, κάτι που οι ΗΠΑ αρνούνται. Ο Τραμπ επέμεινε ότι το αμερικανικό ναυτικό θα συνεχίσει να επιβάλλει τον αποκλεισμό έως ότου το Ιράν ανοίξει εκ νέου τα στρατηγικά ύδατα στην εμπορική ναυσιπλοΐα, χωρίς όρους.

«Ο αποκλεισμός, τον οποίο δεν θα άρουμε μέχρι να υπάρξει μια συμφωνία, καταστρέφει απολύτως το Ιράν. Χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα — ένα μη βιώσιμο ποσό, ακόμη και βραχυπρόθεσμα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Η Τεχεράνη δήλωσε ότι αρνείται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διπλωματική προσπάθεια υπό την απειλή επίθεσης, μετά τις δημόσιες αναρτήσεις του Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, στις οποίες απείλησε να εντείνει τις συγκρούσεις και να «ανατινάξει» ολόκληρη τη χώρα αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

«Ο Τραμπ, επιβάλλοντας πολιορκία και παραβιάζοντας την εκεχειρία, επιχειρεί να μετατρέψει αυτό το τραπέζι διαπραγματεύσεων — στη φαντασία του — σε τραπέζι παράδοσης ή να δικαιολογήσει νέα πολεμοχαρή πολιτική», έγραψε στο X ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

«Δεν αποδεχόμαστε διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών και τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε προετοιμαστεί να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης», πρόσθεσε.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), μια επίλεκτη δύναμη με δικό της ναυτικό που υπάγεται απευθείας στον ανώτατο ηγέτη, προειδοποίησε ότι θα στοχεύσει κάθε πλοίο που επιχειρεί να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς άδεια. Τα στενά αποτελούν πέρασμα για περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων κρίσιμων προϊόντων, όπως τα λιπάσματα.

Το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, διαπραγματευόταν λίγο πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη — σημαντικά χαμηλότερα από τα σχεδόν 120 δολάρια πριν από την εκεχειρία, αλλά περίπου 40% υψηλότερα από τις τιμές στις αρχές Φεβρουαρίου.

Πηγή: Euronews