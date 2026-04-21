Η Γαλλία επενδύει σε ένα νέο σύστημα στρατιωτικής διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την πλήρη επιχειρησιακή αυτονομία και τη μείωση της εξάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα του γαλλικού υπουργείου Άμυνας φιλοδοξεί να αποτελέσει τη γαλλική απάντηση στο αμερικανικό Project Maven, μετατρέποντας τα δεδομένα σε καθοριστικό «όπλο» στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Σκοπός του Παρισιού είναι η δημιουργία μιας πλήρως «κυρίαρχης» ψηφιακής υποδομής, που θα επιτρέπει στις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις να λειτουργούν χωρίς εξάρτηση από ξένες τεχνολογίες. Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση δεδομένων θεωρούνται εξίσου κρίσιμες με τα άρματα μάχης ή τα μαχητικά αεροσκάφη, η πρωτοβουλία αυτή αποκτά στρατηγική σημασία για τη Γαλλία και την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την εποπτεία του στρατηγού Benoît Desmeulles, διοικητή του 1ου Σώματος Στρατού. Όπως επισημαίνει ο ίδιος, στόχος είναι η δημιουργία μιας «πραγματικής κατανεμημένης επιχειρησιακής δυνατότητας», ικανής να συλλέγει και να αναλύει τεράστιες ποσότητες δεδομένων από διαφορετικές πηγές σε πραγματικό χρόνο.

Στην πράξη, το σύστημα θα επεξεργάζεται εικόνες από drones, δορυφόρους, ραντάρ, αισθητήρες και στρατιωτικές επικοινωνίες. Μέσω προηγμένων αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, θα εντοπίζει κινήσεις στρατευμάτων, οχήματα, εχθρικούς στόχους ή πιθανές απειλές, μεταφέροντας τις πληροφορίες σχεδόν ακαριαία στα κέντρα διοίκησης.

Η νέα εποχή των δεδομένων στο πεδίο της μάχης

Η λογική πίσω από το πρόγραμμα βασίζεται στην αντίληψη ότι τα δεδομένα είναι τα «πυρομαχικά» της διοίκησης. Η ταχύτητα και η ακρίβεια στη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών προσφέρουν στρατηγικό πλεονέκτημα, καθιστώντας τη γνώση το σημαντικότερο όπλο στο σύγχρονο πόλεμο. Κατά τη γαλλική προσέγγιση, ο στρατός που μετατρέπει ταχύτερα τα δεδομένα σε αποφάσεις θα είναι εκείνος που θα υπερισχύει.

Το γαλλικό πρόγραμμα αντλεί έμπνευση από το αμερικανικό Project Maven, που ανέπτυξε το Πεντάγωνο το 2017. Το Maven χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την αυτόματη ανάλυση εικόνων και βίντεο από drones και συστήματα επιτήρησης, επιτρέποντας τον εντοπισμό στόχων χωρίς συνεχή ανθρώπινη παρέμβαση.

Αν και το Project Maven θεωρείται ένα από τα πιο προηγμένα στρατιωτικά προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω των ηθικών διλημμάτων που εγείρει. Ειδικοί προειδοποιούν ότι η αυξανόμενη εξάρτηση από αλγορίθμους μπορεί να οδηγήσει σε έναν πόλεμο όπου οι αποφάσεις για επιθέσεις λαμβάνονται από μηχανές.

Η γαλλική προσέγγιση και οι προοπτικές

Η Γαλλία επιχειρεί να διαφοροποιηθεί, τονίζοντας ότι το νέο της σύστημα δεν θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά θα λειτουργεί υποστηρικτικά για τους στρατιωτικούς διοικητές. Η τελική απόφαση για κάθε επιχείρηση θα παραμένει στον άνθρωπο, διασφαλίζοντας τον απαραίτητο έλεγχο και την ευθύνη.

Το πρόγραμμα αναμένεται να είναι επιχειρησιακά έτοιμο τους επόμενους μήνες, με τις πρώτες δοκιμές πεδίου να προγραμματίζονται για τον Σεπτέμβριο του 2027. Τότε, ο γαλλικός στρατός θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας σε ασκήσεις μεγάλης κλίμακας.

Η ανάπτυξη στηρίζεται σε ένα δυναμικό γαλλικό οικοσύστημα εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι Comand AI, ChapsVision και ο τομέας AI της Safran. Καθοριστική αναμένεται να είναι και η συμβολή της Mistral AI, που έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς δημιουργούς μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Η στρατηγική του Παρισιού για τεχνολογική κυριαρχία

Η πρωτοβουλία συνδέεται με τη φιλοδοξία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για την επίτευξη «τεχνολογικής κυριαρχίας» της Γαλλίας και της Ευρώπης. Το Παρίσι θεωρεί ότι η ήπειρος έχει μείνει πίσω σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Για τον σκοπό αυτό, η γαλλική κυβέρνηση ίδρυσε από το 2024 ειδική υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης υπό το υπουργείο Άμυνας, με αποστολή την ανάπτυξη στρατιωτικών εφαρμογών.

Εφόσον το πρόγραμμα στεφθεί με επιτυχία, η Γαλλία θα μπορούσε να αποκτήσει την πρώτη πλήρως αυτόνομη ευρωπαϊκή πλατφόρμα στρατιωτικής τεχνητής νοημοσύνης, ικανή να ανταγωνιστεί τις αμερικανικές λύσεις. Μια τέτοια εξέλιξη θα ενίσχυε τη θέση της χώρας στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, αλλά και θα επιτάχυνε μια νέα παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών, όπου τα δεδομένα και οι αλγόριθμοι αποτελούν το νέο πεδίο ισχύος.