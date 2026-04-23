Η φορολογική ενότητα ανάμεσα στα κράτη – μέλη της ΕΕ σε σχέση με την εθνική ταυτότητα και οι ισορροπίες σε μία περίοδο που αναζητείται μεγαλύτερη συνοχή βρέθηκαν στο επίκεντρο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22 – 25 Απριλίου.

Ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, επισήμανε ότι βρισκόμαστε στην αρχή της μεγαλύτερης τεχνολογικής επανάστασης στην ιστορία της ανθρωπότητας, η οποία αναμένεται να επιφέρει καταλυτικές επιπτώσεις στις οικονομίες, κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες, μεταβάλλοντας ριζικά και τη συζήτηση γύρω από τα φορολογικά έσοδα. Επίσης, χαρακτήρισε την Ευρώπη ως πλήρως απροετοίμαστη, υπογραμμίζοντας ότι εξακολουθεί να λειτουργεί με καθυστέρηση, όπως και τα πολιτικά της συστήματα και τόνισε πως θα απαιτηθούν εκτεταμένες αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης. Όπως είπε, «αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη από την εργασία και την κατανάλωση προέρχεται το 70-80% των φορολογικών εσόδων». Όμως, σύμφωνα με τον ίδιο, κύριο αντικείμενο της επανάστασης που έρχεται είναι η εργασία, καθώς στόχος της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι η υποκατάσταση της ανθρώπινης δουλειάς. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, ο κ. Σκυλακάκης υπογράμμισε ότι «η φορολογική ενοποίηση δεν είναι φετίχ αλλά εργαλείο» και το ερώτημα είναι πού πρέπει να χρησιμοποιηθεί και πού όχι. «Αυτονόητο είναι να εφαρμοστεί στις υπηρεσίες ΑΙ που θα αγοράζουμε από χώρες εκτός Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή είναι τελείως αδασμολόγητες. Το ερώτημα είναι : πρέπει να παραμείνουν έτσι; Γιατί μένοντας έτσι, μεταφέρεις εισοδήματα και θέσεις εργασίας εκτός Ευρώπης», συμπλήρωσε.

Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Στέλιος Πέτσας, κληθείς να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να καλυφθεί το πρόσθετο ποσό των 800 δισ. τον χρόνο που χρειάζεται η ΕΕ για να διατηρήσει τα επίπεδα ευημερίας σύμφωνα με την έκθεση Ντράγκι, απάντησε ότι είναι μεγάλο το άλμα αύξησης του κοινοτικού προϋπολογισμού για να χρηματοδοτηθεί από αύξηση ιδίων πόρων. Πρότεινε, δε, εναρμόνιση των συντελεστών ΦΠΑ, με ορισμένες εξαιρέσεις για τα κράτη – μέλη, όπως για τη νησιωτικότητα της Ελλάδας. Επίσης, εκτίμησε ότι χρειάζεται πενταπλασιασμός του κοινοτικού προϋπολογισμού από τα 150 δισ. που είναι τώρα. Όσον αφορά μια ενδεχόμενη μείωση της έμμεσης φορολογίας στη χώρα μας, απάντησε ότι «μιλάμε για εναρμόνιση απέναντι σε μια υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη. Θα χωρούσαν αλλαγές, ιδίως για να αντιμετωπίσουμε την εισαγόμενη ενεργειακή κρίση, αλλά μέσα σε συνεκτικό πλαίσιο».

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ΑΠΘ, κυρία Αικατερίνη Σαββαΐδου, σημείωσε ότι η φορολογία των επιχειρήσεων δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ αλλά των κρατών – μελών, με αποτέλεσμα η Ένωση να παρεμβαίνει μόνο όταν υπάρχουν διασυνοριακές προκλήσεις. Παράλληλα, έφερε ως παράδειγμα σχετικές οδηγίες που είχαν εκδοθεί σε δύο κύματα τις δεκαετίες ’90 και ‘00, καθώς και στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, με στόχο κυρίως την αντιμετώπιση της διπλής φορολογίας. «Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις είναι τόσο δραματικές στο οικονομικό και νομικό πεδίο, που αυτές οι οδηγίες δεν λειτουργούν αποτελεσματικά. Το πλαίσιο είναι κατακερματισμένο μεταξύ των κρατών-μελών, με αλληλοεπικαλυπτόμενους κανόνες», σημείωσε. Επίσης, ανέφερε ότι η Κομισιόν αποφάσισε να προχωρήσει σε δέσμη μέτρων στη φορολογία, κάτι που αναμένεται να γίνει το δεύτερο τρίμηνο του 2026, επισημαίνοντας ωστόσο ότι για την υιοθέτησή της απαιτείται ομοφωνία.

Ο Partner στην D. Raponi international Tax Consulting, κ. Donato Raponi, δήλωσε ότι «η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οδηγία περί φορολόγησης των προϊόντων καπνού δεν εξυπηρετεί επαρκώς τους επιδιωκόμενους στόχους της. Μια αξιόπιστη πολιτική δημόσιας υγείας απαιτεί τα νέα προϊόντα να φορολογούνται ανάλογα με το σχετικό προφίλ κινδύνου τους, διατηρώντας παράλληλα την ευχέρεια των κρατών μελών να καθορίζουν τη φορολογία τους βάσει των οικονομικών συνθηκών και προτεραιοτήτων τους».

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Χάρης Ντιγριντάκης από τον Alpha 989, τον Ελεύθερο Τύπο και το tourismtoday.gr.