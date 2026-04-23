Η διασύνδεση του δημογραφικού προβλήματος με τη στεγαστική κρίση αποτέλεσε το κεντρικό θέμα συζήτησης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας ανέλυσαν την τρέχουσα κατάσταση, επισημαίνοντας ότι η έλλειψη προσιτής κατοικίας επηρεάζει άμεσα τη δημιουργία νέων οικογενειών, ενώ παράλληλα η αύξηση του προσδόκιμου ζωής δημιουργεί νέες ανάγκες στο οικιστικό τοπίο της χώρας.

Στο επίκεντρο των κυβερνητικών πρωτοβουλιών βρίσκεται μια νέα εθνική στρατηγική για τη στέγαση, η οποία συγκεντρώνει πάνω από 45 προγράμματα από διαφορετικά υπουργεία, με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Στόχος η αύξηση του προσφερόμενου κτιριακού αποθέματος και η μείωση του κόστους διαβίωσης.

Πρόγραμμα Ανακαινίσεων

Από τον Μάιο τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο πρόγραμμα που προσφέρει επιδοτήσεις έως και 36.000 ευρώ ανά διαμέρισμα, για ενεργειακές και κτιριακές παρεμβάσεις. Στόχος είναι η αναβάθμιση τουλάχιστον 20.000 κατοικιών για να ξαναμπούνε στην αγορά.

Ψηφιακή Πύλη Stegasi.gov.gr

Η ενοποίηση 45 και πλέον στεγαστικών προγραμμάτων κάτω από έναν κοινό ψηφιακό ιστότοπο επιτρέπει στους πολίτες να ενημερώνονται άμεσα για δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Κοινωνική Αντιπαροχή

Προωθείται το μοντέλο της κοινωνικής αντιπαροχής, όπου δημόσια οικόπεδα που παρέμεναν ανεκμετάλλευτα θα παραχωρούνται σε ιδιώτες για ανάπτυξη. Βασική προϋπόθεση είναι η διάθεση τουλάχιστον του 30% των ακινήτων ως κοινωνική κατοικία με ενοίκια χαμηλότερα από τις τιμές της αγοράς. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει τον εντοπισμό και τη νομική ωρίμανση των ακινήτων, ώστε οι σχετικοί διαγωνισμοί να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό.

Από την πλευρά των ακαδημαϊκών, τονίστηκε η μεταβολή της κατοικίας από αγαθό χρήσης σε επενδυτικό προϊόν, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των πολιτών σε φθηνή στέγη. Τέλος, επισημάνθηκε η ανάγκη για αποκέντρωση της στεγαστικής πολιτικής και ενεργό συμμετοχή των δήμων, ώστε οι λύσεις να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής, από τα αστικά κέντρα μέχρι τις ορεινές κοινότητες.