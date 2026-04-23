Η πρόσφατη ανακοίνωση του πρωθυπουργού για το νέο πακέτο μέτρων στήριξης φέρνει μια σημαντική βοήθεια σε σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, καθώς το υπερπλεόνασμα μετατρέπεται σε μια έκτακτη ενίσχυση που θα φτάσει στους δικαιούχους στα τέλη Ιουνίου. Πρόκειται για μια κίνηση που αφορά το 80% των οικογενειών με ανήλικα τέκνα, δηλαδή περίπου 975.000 νοικοκυριά σε σύνολο 1,2 εκατομμυρίων, καλύπτοντας έτσι ένα τεράστιο κομμάτι της κοινωνίας που ξεπερνά τα 3,3 εκατομμύρια μέλη. Το συνολικό κόστος της παρέμβασης αγγίζει τα 240 εκατομμύρια ευρώ και το πιο σημαντικό στοιχείο της είναι η απλοποίηση της διαδικασίας, αφού τα χρήματα θα πιστωθούν αυτόματα στους λογαριασμούς χωρίς να απαιτείται καμία αίτηση ή γραφειοκρατική ταλαιπωρία.

Το ποσό που θα λάβει κάθε οικογένεια ορίζεται στα 150 ευρώ για κάθε παιδί, με τα εισοδηματικά κριτήρια να είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να ενισχύεται όχι μόνο η χαμηλή αλλά και η μεσαία τάξη.

Για τους άγαμους γονείς, το όριο εισοδήματος ξεκινά από τις 39.000 ευρώ για ένα παιδί και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο, φτάνοντας για παράδειγμα τις 44.000 ευρώ για δύο παιδιά με ενίσχυση 300 ευρώ, ή τις 64.000 ευρώ για έξι παιδιά και άνω με το ποσό να ξεπερνά τα 900 ευρώ.

Στην περίπτωση των έγγαμων ζευγαριών, τα όρια είναι ελαφρώς υψηλότερα κατά 1.000 ευρώ σε σχέση με τους άγαμους. Έτσι, μια οικογένεια με ένα παιδί δικαιούται τα 150 ευρώ αν το εισόδημά της δεν ξεπερνά τις 40.000 ευρώ, ενώ με δύο παιδιά το όριο πηγαίνει στις 45.000 ευρώ για ενίσχυση 300 ευρώ. Για τους τρίτεκνους το εισόδημα φτάνει έως τις 50.000 ευρώ για 450 ευρώ ενίσχυση, για τους πολύτεκνους με τέσσερα παιδιά το όριο είναι 55.000 ευρώ και για εκείνους με έξι παιδιά η ενίσχυση των 900 και πλέον ευρώ δίνεται με όριο τις 65.000 ευρώ.

Για να γίνει πιο σαφές πώς εφαρμόζονται αυτά τα κριτήρια στην πράξη, μπορούμε να δούμε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Μια άγαμη μητέρα που μεγαλώνει δύο παιδιά και έχει εισόδημα 43.000 ευρώ θα εισπράξει κανονικά τα 300 ευρώ, αφού βρίσκεται κάτω από το όριο των 44.000 ευρώ. Αντίστοιχα, ένα ζευγάρι με τρία παιδιά και εισόδημα 48.000 ευρώ θα λάβει τα 450 ευρώ, καθώς το δικό τους όριο είναι οι 50.000 ευρώ. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που μένουν εκτός, όπως μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά και εισόδημα 56.000 ευρώ, αφού ξεπερνά το πλαφόν των 55.000 ευρώ που έχει τεθεί για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Αντιθέτως, μια πολύτεκνη οικογένεια με έξι παιδιά και εισόδημα 63.000 ευρώ θα λάβει κανονικά την ενίσχυση, αφού το εισόδημά της παραμένει εντός του ορίου των 65.000 ευρώ.