Ο Πανσερραϊκός περίμενε χθες στο γήπεδό του τον Ατρόμητο, στην εμβόλιμη τέταρτη αγωνιστική των play out, με σκοπό να συνεχίσει το καλό του σερί, το οποίο σημειωτέον έχει ξεκινήσει πριν αρχίσουν αυτοί οι στρυφνοί και δύσκολοι αγώνες μπαράζ. Ο Ατρόμητος ήταν αδιάφορος και έμοιαζε ιδανικός αντίπαλος για ομάδα που με μία νίκη θα έκανε άλμα παραμονής.

Οι πιο πολλοί έβλεπαν μια άνετη νίκη και άνετη νίκη υπήρξε: πραγματικά δεν υπήρξε ματς κι αυτό φαίνεται από το τελικό επιβλητικό σκορ που ήταν 4-0. Δεν κέρδισε όμως ο φορμαρισμένος Πανσερραϊκός που καίγεται για βαθμούς, αλλά ο Ατρόμητος. Γιατί; Γιατί η ομάδα του Περιστερίου δεν έχει καμία σχέση με αυτές που βρίσκονται στη διαδικασία που λέγεται play out.

Είναι άλλου επιπέδου κι αν βρέθηκε σε αυτό το γκρουπ είναι γιατί έκανε λάθος σε ένα-δύο παιχνίδια στην έδρα της. Ενα το είχε κάνει στο ματς με τον Πανσερραϊκό στο Περιστέρι: τότε η ομάδα των Σερρών είχε αποσπάσει από τον Ατρόμητο μια ισοπαλία με γκολ στις καθυστερήσεις παίζοντας με παίκτη λιγότερο – ο Τεσέιρα είχε διαμορφώσει το τελικό 2-2. Νομίζω ότι αν στις Σέρρες μπορούσαν να φανταστούν το κάζο που θα πάθαιναν από τον Ατρόμητο στα play out θα έχαναν τότε για να μην τον βρουν μπροστά τους…

Κερδίζουν

Πιο ισορροπημένο ματς ήταν χθες αυτό στη Λάρισα ανάμεσα στην ΑΕΛ και στην Κηφισιά στην ίδια διοργάνωση. Τελείωσε με μια ισοπαλία – κακή για τη γηπεδούχο (που έμεινε πάλι χωρίς νίκη) αλλά πολύτιμη για την Κηφισιά που κράτησε τη διαφορά της από το γκρουπ των ομάδων που την ακολουθούν (Πανσερραϊκός, ΑΕΛ και Αστέρας) και μπορεί να ελπίζει πως έστω κι αν δεν κερδίζει ποτέ, μπορεί να φτάσει σε μια άνετη παραμονή. Σε διαδικασίες όπως τα play out καμιά φορά δεν χρειάζεται καν να κερδίζεις. Αρκεί να μην κερδίζουν οι άλλοι…

Αγγλία

Δεν έχει ευρωπαϊκές διοργανώσεις αυτή την εβδομάδα και το πράγμα μοιάζει κάπως παράξενο γιατί συνήθως τον Απρίλιο και τον Μάιο το πρόγραμμα είναι γεμάτο από δαύτες. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει πως στην Ευρώπη δεν παίζουν ποδόσφαιρο: ίσα ίσα. Στην Ιταλία είχαν ημιτελικούς Κυπέλλου, στην Ισπανία εμβόλιμη αγωνιστική πρωταθλήματος, στη Γαλλία και στην Αγγλία είχαμε παιχνίδια πρωταθλήματος που ομάδες χρωστούσαν γιατί είχαν αναβληθεί μέσα στη σεζόν ή έπρεπε να τα δώσουν γιατί το καλαντάρι είναι ζόρικο και έχουν μπροστά τους διάφορες υποχρεώσεις. Στην Αγγλία π.χ. η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετώπιζε χθες αργά το βράδυ την Μπέρνλι κι αν έχει κερδίσει το ματς θα έχει ίδιους βαθμούς πλέον με την Αρσεναλ την οποία κέρδισε την προηγούμενη Κυριακή και την απειλεί σοβαρά να της στερήσει το πρωτάθλημα.

Βενγκέρ

Η μονομαχία της Αρσεναλ με τη Σίτι τραβά το ενδιαφέρον όλης της Ευρώπης και γιατί στα άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα οι πρωταθλητές έχουν ξεχωρίσει. Η Μπαρτσελόνα είναι απίθανο να χάσει τον τίτλο στην Ισπανία. Η Μπάγερν Μονάχου ήδη κατέκτησε το πρωτάθλημα και μαθηματικά στη Γερμανία. Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει ένα μικρό αλλά σημαντικό αβαντάζ από τη Λανς στη Γαλλία. Η Ιντερ δεν θα αυτοκτονήσει φέτος στην Ιταλία και θα κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο οσονούπω.

Στην Αγγλία όμως όλα δείχνουν πως θα υπάρξει μάχη μέχρι τέλους. Και για αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση μια δήλωση του Αρσέν Βενγκέρ, που τοποθετήθηκε για τη μάχη της Αρσεναλ και της Μάντσεστερ Σίτι δηλώνοντας με μεγάλη βεβαιότητα ότι οι Κανονιέρηδες θα πάρουν το πρωτάθλημα! Δεν ξέρω από πού αντλεί αυτή τη σιγουριά ο Αλσατός. Πιθανότατα η επιλογή να είναι συναισθηματική και να μιλάει ως πρώην προπονητής της Αρσεναλ – να είναι ο τρόπος του για να δείξει ότι την έχει ακόμα στην καρδιά του. Ισως και να θέλει απλά να δείξει την αντιπάθειά του στον Πεπ Γκουαρντιόλα. Ισως απλά να θέλει να μας θυμίσει πως όταν είσαι ο Βενγκέρ μπορείς να λες ό,τι θες. Οπως και να ‘χει, ο συγκεκριμένος είναι ο μόνος που έχει πάρει ανοιχτά θέση για τη μονομαχία των δύο. Ας αναγνωρίσουμε πως δεν φοβάται να μιλήσει ανοιχτά.

Αταμάν

Το ίδιο ισχύει και για τον τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ Εργκίν Αταμάν. Μετά το τέλος του ματς των Πρασίνων με τη Μονακό και παρά την εύκολη νίκη της ομάδας του, που τη στέλνει να αντιμετωπίσει στα play off τη Βαλένθια, ο Τούρκος είπε πως η ισπανική ομάδα είναι το φαβορί για την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας και πως ο ίδιος νιώθει φέτος κομμάτι ντεφορμέ στα ματς που έδωσε απέναντι στη συγκεκριμένη ομάδα.

Παίζει τα αγαπημένα του mind games; Μπορεί. Αλλά όχι με τους Ισπανούς (που αμφιβάλλω αν ενδιαφέρονται για το τι λέει ο Αταμάν…) αλλά με τους ίδιους τους παίκτες του. Είναι σαν να τους λέει «μην περιμένετε πολλά από μένα, εγώ περιμένω να μου δείξετε τι μπορείτε». Πιάνουν αυτά τα τρικ; Παραδόξως ναι. Οι παίκτες σε όλα τα ομαδικά σπορ έχουν την τάση να απλοποιούν τα πράγματα. Το να τους λέει ο προπονητής τους «δείξτε μου ότι μπορείτε να τα καταφέρετε» είναι μια παραίνεση που γίνεται εύκολα κατανοητή. Δεν ξέρω αν αρκεί. Αλλά είναι καλύτερη να θέτεις παίκτες προ των ευθυνών τους, παρά να λες «ξέρω τη Βαλένθια κτλ. κτλ.».

Μια μέρα

Μιλώντας για τη Βαλένθια θέλω να πω ότι δεν μου έκανε εντύπωση πως ο προπονητής της Πέδρο Μαρτίνεθ ψηφίστηκε καλύτερος στην Ευρωλίγκα την τρέχουσα σεζόν. Οδήγησε στην πρώτη τετράδα μια ομάδα που φέτος επανεμφανίστηκε στη διοργάνωση και διακρίθηκε.

Βέβαια υπάρχει κάποιος που η βαθμολογία λέει πως δούλεψε καλύτερα, δηλαδή ο Γιώργος Μπαρτζώκας που έβγαλε τον Ολυμπιακό πρώτο στην κανονική περίοδο. Ο κόουτς του Ολυμπιακού δεν πήρε το σχετικό βραβείο γιατί αυτή την πρωτιά στην κανονική περίοδο την παίρνει με τον Ολυμπιακό συχνά: είναι κατά κάποιον τρόπο θύμα της επιτυχίας του. Ολοι όσοι ψηφίζουν για το συγκεκριμένο βραβείο πιστεύουν πως αυτό που κάνει ο Μπαρτζώκας είναι απλό για την κλάση του: τρεις φορές ο κόουτς του Ολυμπιακού έχει βγάλει τον Ολυμπιακό πρώτο και τρεις φορές το βραβείο έχει πάει σε κάποιον άλλο. Αλλά αυτό για τον Μπαρτζώκα αν το καλοσκεφτείς είναι μεγάλο βραβείο. Θεωρούν ότι είναι τόσο καλός που μια ακόμα πρωτιά του είναι απλά μια μέρα στη δουλειά…