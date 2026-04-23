Μια μικρή έκπληξη επιφύλασσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στους διπλωματικούς συντάκτες, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης από την εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού.

Με αφορμή την ονομαστική του εορτή, ο υπουργός εμφανίστηκε απρόσμενα στην αίθουσα ενημέρωσης, κρατώντας ένα κουτί με γλυκά.

Η παρουσία του διέκοψε για λίγα λεπτά τη διαδικασία, δημιουργώντας ευχάριστο κλίμα μεταξύ των δημοσιογράφων και των στελεχών του υπουργείου.

Η κίνηση αυτή προηγήθηκε της προγραμματισμένης συνάντησής του με την Ευρωπαία Επίτροπο αρμόδια για τη διεύρυνση, Μάρτα Κος.