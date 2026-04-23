Ολοταχώς προς τη Μάλτα πηγαίνει ο Ολυμπιακός για το Final Four του Champions League στο πόλο ανδρών, με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν τεράστια νίκη με 16-15 επί της Νόβι Μπέογκραντ και να βάζουν τις βάσεις για την πρόκριση.

Οι Πειραιώτες είναι πια μόνοι στη δεύτερη θέση με έξι βαθμούς. Στο +3 από την Μπρέσια και τη Νόβι, και στο -3 από την Μπαρτσελονέτα. Την 5η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την Μπρέσια εκτός, και με νίκη θα εξασφαλίζει ουσιαστικά τουλάχιστον τη δεύτερη θέση. Παράλληλα αν ηττηθεί και η Μπαρτσελονέτα τότε θα είναι ανοιχτή ακόμα και η πρωτιά, αφού θα παίζει με τους Ισπανούς την τελευταία αγωνιστική στο Παπαστράτειο.

Με δυο λόγια, οι «ερυθρόλευκοι» πλέον κρατούν την τύχη στα χέρια τους και θα εξαρτηθεί από τη δική τους απόδοση αν θα επιστρέψουν σε Final Four της κορυφαίας διοργάνωσης, την οποία θυμίζουμε πως έχουν κατακτήσει δύο φορές στην ιστορία τους, το 2002 και το 2018.