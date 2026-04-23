Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Πέμπτη (23/4) την ΑΕΚ για τον δεύτερο ημιτελικό της Handball Premier.

Στον πρώτο αγώνα η «Ένωση» νίκησε με 37-31 και έκανε το 1-0 στη σειρά. Η σειρά θα ολοκληρωθεί, με όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις δύο νίκες και θα προκριθεί στους τελικούς.

Στους τελικούς, τους οποίους περιμένει ο Ολυμπιακόυς να μάθει τον αντίπαλο του.

Πότε και που θα δείτε την αναμέτρηση

17:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ ΕΡΤ2ΣΠΟΡ