Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Πέμπτη (23/4) την ΑΕΚ για τον δεύτερο ημιτελικό της Handball Premier.
Στον πρώτο αγώνα η «Ένωση» νίκησε με 37-31 και έκανε το 1-0 στη σειρά. Η σειρά θα ολοκληρωθεί, με όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις δύο νίκες και θα προκριθεί στους τελικούς.
Στους τελικούς, τους οποίους περιμένει ο Ολυμπιακόυς να μάθει τον αντίπαλο του.
Πότε και που θα δείτε την αναμέτρηση
17:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ ΕΡΤ2ΣΠΟΡ
