Ελευθερία Γιακουμάκη: Η τραγική ιστορία της 43χρονης μητέρας, που συγκλόνισε την Κρήτη, ξεκίνησε ένα πρωινό Κυριακής. Έφυγε από το σπίτι της λέγοντας πως θα επιστρέψει σύντομα. Σύμφωνα με τις έρευνες, είχε ραντεβού με τον 40χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος φέρεται να τη συνάντησε στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, σημείο που επισκέπτονταν συχνά μαζί.

Το χρονικό της δολοφονίας

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο 40χρονος Μαρίνος, πατέρας ενός μικρού κοριτσιού, είχε αποφασίσει ότι η Ελευθερία δεν θα ζούσε χωρίς εκείνον. Εφοδιασμένος με ένα 9άρι πιστόλι, τη συνάντησε στον Άγιο Παντελεήμονα. Όταν εκείνη έφθασε στο σημείο, ο δράστης πλησίασε στο παράθυρο του οδηγού και την πυροβόλησε στο κεφάλι εξ επαφής. Το τραύμα ήταν διαμπερές, ενώ ένας κάλυκας βρέθηκε στο πορτ-παγκάζ. Η ιατροδικαστική διερεύνηση αναμένεται να φωτίσει τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.

Η Κυριακή της εκτέλεσης

Αφού σκότωσε την Ελευθερία, ο δράστης έκρυψε πρόχειρα το αυτοκίνητο και έφυγε με το μηχανάκι του. Στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί, έπεσε και τραυματίστηκε ελαφρά. Ζήτησε βοήθεια από καφετέρια κοντά στο σημείο, λέγοντας πως είχε ατύχημα, και κάλεσε ταξί. Πιθανολογείται ότι δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο για να μην εντοπιστεί από το στίγμα του, αναφέρει το cretalive.

Λίγο πριν το μεσημέρι επιβιβάστηκε σε ταξί που τον μετέφερε στο σπίτι του στις Μαλάδες. Από εκεί πήρε το αυτοκίνητό του και επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος. Τοποθέτησε το σώμα της 43χρονης στο πίσω κάθισμα του λευκού Honda και οδήγησε προς την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, όπου εγκατέλειψε το όχημα σε μια ρεματιά.

Δευτέρα: οι έρευνες

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, άνδρες της Ασφάλειας Ηρακλείου επισκέφθηκαν το σπίτι του 40χρονου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι εκδορές του προήλθαν από πτώση με το μηχανάκι. Η Ελευθερία θεωρούνταν αγνοούμενη και είχε εκδοθεί missing alert.

Τρίτη: η αυτοκτονία

Το μεσημέρι της Τρίτης, ο 40χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο ξωκλήσι της Παναγίας Καρδιώτισσας, κοντά στον Προφήτη Ηλία. Είχε αυτοκτονήσει με κοντόκαννη καραμπίνα. Η είδηση συγκλόνισε τους συγγενείς και φίλους του, αλλά και την οικογένεια της Ελευθερίας, που πλέον φοβόταν το χειρότερο.

Στην κατάθεσή του, ο αδερφός του αποκάλυψε ότι ο 40χρονος του είχε παραδώσει έναν φάκελο με γράμματα, στα οποία μιλούσε για το παιδί του και για την Ελευθερία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σκεφτόταν να δώσει τέλος στη ζωή του.

Τετάρτη: η αποκάλυψη

Οι έρευνες συνεχίζονταν με εντατικούς ρυθμούς. Με τη βοήθεια drone της Αστυνομίας, εντοπίστηκε τελικά το λευκό αμάξι του θύματος σε μια απομονωμένη ποταμίδα, κοντά στη διασταύρωση του Αγίου Θωμά. Μέσα στο όχημα βρισκόταν το σώμα της 43χρονης, καλυμμένο με την κουκούλα του μπουφάν της.

Στο σημείο βρέθηκαν οι γιοι και ο αδερφός της, συγγενείς και φίλοι, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

«Κατέστρεψε δύο οικογένειες»

Μετά το τέλος του δράματος, τα αδέρφια του 40χρονου δήλωσαν συντετριμμένα: «Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο μας τον αδερφό. Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν λόγια για το κακό που έκανε στην οικογένεια αυτών των ανθρώπων. Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι για να το προλάβουμε. Κατέστρεψε δύο οικογένειες…».