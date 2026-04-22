Στην τελική ευθεία για την πλήρη διαλεύκανση της εξαφάνισης από το σπίτι και της δολοφονίας της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη μπαίνουν οι έρευνες της Αστυνομίας με τη μεταφορά το βράδυ της Τετάρτης (22/4) του αυτοκινήτου της από τον τόπο της τραγωδίας στην Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου.

Στο λευκό Honda HR-V έγινε μια πρώτη έρευνα επί τόπου από κλιμάκιο της Σήμανσης, ενώ θα ακολουθήσει περαιτέρω έρευνα στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου μεταφέρθηκε. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε βρεθεί το όχημα μέσα σε δασική έκταση και στο πίσω κάθισμα εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της 43χρονης, γράφοντας με τον πλέον φρικτό τρόπο τον επίλογο στην υπόθεση εξαφάνισής της, που μονοπωλούσε το δημόσιο ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο και στην υπόλοιπη χώρα.

Με αγροτικό όχημα απομακρύνθηκε η σορός της

Αμέσως μετά την είδηση του εντοπισμού της σορού της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών, στενοί συγγενείς και φίλοι έσπευσαν στο σημείο, θρηνόντας για την τραγική κατάληξη της γυναίκας. Μάλιστα η Αστυνομία σχημάτισε κλοιό εμποδίζοντας τους παρευρισκόμενους να πλησιάσουν το αυτοκίνητο, προκειμένου να μην αντικρίσουν το άψυχο σώμα της γυναίκας, η οποία κείτονταν στο πίσω κάθισμα με μια σφαίρα στο κεφάλι.

Το σημείο όπου εντοπίστηκε το όχημά της είναι σε έναν αγροτικό δρόμο. Είναι ενδεικτικό, ότι η νεκροφόρα δεν μπορούσε να μπει στον στενό χωματόδρομο και η σορός της άτυχης γυναίκας μεταφέρθηκε από το σημείο στην καρότσα ενός αγροτικού οχήματος. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν, ότι την 43χρονη εκτέλεσε ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του χθες Τρίτη (14/4) στο ξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία στην ίδια περιοχή.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί εκτιμούν, ότι ο 40χρονος δεν τέλεσε εκεί τη δολοφονία της, αλλά μετακίνησε το αυτοκίνητο και τη σορό της άτυχης γυναίκας, θέλοντας να καλύψει τα ίχνη του. Μάλιστα, η γυναίκα δεν πυροβολήθηκε στο πίσω κάθισμα όπου βρέθηκε σκεπασμένη με ένα χαλί, αλλά εκτελέστηκε σύμφωνα με τον ιατροδικαστή από τον δράστη με μία σφαίρα στο κεφάλι, ενώ βρισκόταν στη θέση του οδηγού, με τον δράστη να βρίσκεται έξω από το αυτοκίνητο και να την πυροβολεί από το παράθυρο.