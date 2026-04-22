Η Μονακό βρίσκεται μπροστά σε ένα από τα πιο παράλογα προγράμματα της σεζόν, με δύο κρίσιμα ματς μέσα σε λιγότερο από 23 ώρες που πρακτικά δεν αφήνουν καν περιθώριο ανάσας. Η ομάδα του Πριγκιπάτου, μετά το απαιτητικό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, καλείται την Παρασκευή (24/4) να παίξει «τελικό» για την 8η θέση της EuroLeague απέναντι στη Μπαρτσελόνα (20:30), ενώ το επόμενο βράδυ (25/4, 19:30) την περιμένει ήδη ο τελικός του Κυπέλλου Γαλλίας κόντρα στη Λε Μαν.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη λόγω του περιορισμένου ρόστερ και της κόπωσης, με τον Μανούτσαρ Μαρκοϊσβίλι να στηρίζεται κυρίως σε έναν μικρό κορμό παικτών όπως ο Μάικ Τζέιμς, ο Οκόμπο, ο Τάις και ο Ντιαλό, που τραβούν σχεδόν όλο το βάρος σε σκοράρισμα και δημιουργία. Οι απουσίες και οι τραυματισμοί έχουν ήδη «ροκανίσει» το rotation, κάνοντας το έργο ακόμη πιο απαιτητικό.