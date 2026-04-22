Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο και σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση του τρίτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας του, επικρατώντας της Μπιλμπάο με 79-73 σε ένα «καυτό» PAOK Sports Arena. Οι Θεσσαλονικείς ταξιδεύουν πλέον στην Ισπανία με προβάδισμα έξι πόντων, ενόψει της ρεβάνς του FIBA Europe Cup στο Bilbao Arena.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, καταφέρνοντας να χτίσει διαφορά ακόμη και στο +12 στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου (47-35, 22’), με τον Μπριν Ταϊρί να δίνει σημαντικές λύσεις στην επίθεση. Ωστόσο, τα 16 λάθη έδωσαν την ευκαιρία στους Βάσκους να μείνουν «ζωντανοί» στη διεκδίκηση του τίτλου, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει του δεύτερου τελικού.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Παντελή Μπούτσκου ήταν ο Πάτρικ Μπέβερλι, που πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 24 πόντους, 5/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Ταϊρί με 19 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Μπεν Μουρ πρόσθεσε 11 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Ο αγώνας

Πρώτη περίοδος

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νευρικά, με χαμηλά ποσοστά και δυσκολία στο σκοράρισμα. Ο ΠΑΟΚ είχε 0/4 δίποντα και η Μπιλμπάο 0/9 μέχρι το 8’, με το σκορ στο 9-7. Η πρώτη περίοδος έκλεισε 16-13, με τον Μπέβερλι να δίνει ρυθμό (6 πόντοι, 2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ).

Δεύτερη περίοδος

Με τον Μπέβερλι να ανεβαίνει στους 11 πόντους, ο ΠΑΟΚ ξέφυγε (26-15, 12’40”), δείχνοντας να ελέγχει το ματς. Η Μπιλμπάο αντέδρασε προσωρινά (26-20), αλλά οι Μπέβερλι και Μέλβιν κράτησαν την ομάδα μπροστά και το ημίχρονο έκλεισε στο 43-35, με τους Μπέβερλι και Ταϊρί να οδηγούν επιθετικά.

Τρίτη περίοδος

Ο Ταϊρί συνέχισε δυνατά και έφτασε τους 17 πόντους (50-40), όμως ο ΠΑΟΚ έριξε ρυθμό στην επίθεση. Η Μπιλμπάο το εκμεταλλεύτηκε και μείωσε σταδιακά, κλείνοντας την περίοδο στο 60-53, κρατώντας το παιχνίδι ανοιχτό.

Τέταρτη περίοδος

Η Μπιλμπάο επέστρεψε πλήρως στο ματς με σερί 6-0 (60-59) και πέρασε πίεση στον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι πήγε πόντο-πόντο (71-70), αλλά Μουρ και Μπέβερλι έδωσαν λύσεις στα κρίσιμα σημεία για το 75-70. Στο φινάλε, ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε σωστά και πήρε τη νίκη με 79-73.