Σοκ και προβληματισμό προκαλεί υπόθεση ανηλίκου στα Ιωάννινα, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση οξείας μέθης και χρήσης ναρκωτικών, που διερεύνησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Ο 14χρονος ημεδαπός βρέθηκε σε κρίσιμη κατάσταση μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, ενώ οι ιατρικές εξετάσεις αποκάλυψαν πως είχε κάνει και χρήση κάνναβης. Το περιστατικό σημειώθηκε στο σπίτι ενός 20χρονου, όπου ο ανήλικος φέρεται να βρισκόταν το βράδυ πριν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που επικαλείται το epiruspost.gr, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, ο ανήλικος κατανάλωσε υπερβολική ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και να μεταφερθεί εσπευσμένα με ασθενοφόρο τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.

Συλλήψεις και κατηγορίες

Η αστυνομική έρευνα ολοκληρώθηκε άμεσα και οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων. Ο 20χρονος που φιλοξενούσε τον ανήλικο κατηγορείται για έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από το αλκοόλ.

Παράλληλα, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας, ενώ σε βάρος του ίδιου του 14χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για χρήση ναρκωτικών ουσιών, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε κάνει χρήση ακατέργαστης κάνναβης.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το σοβαρό πρόβλημα της εύκολης πρόσβασης των ανηλίκων σε αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες, αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης της ευθύνης του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος για την προστασία τους.