Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι οι πρόσφατες παρεμβάσεις της κυβέρνησης κινούνται εντός των ορίων που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες, οι οποίοι ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Όπως ανέφερε, «δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση στον κόσμο που να μπορεί να μοιράσει χρήματα και να μην το κάνει». Επισήμανε ότι η δυνατότητα διανομής στηρίζεται στη «νοικοκυρεμένη οικονομική πολιτική» των προηγούμενων ετών, η οποία δημιούργησε πλεονάσματα. «Εάν δεν υπάρχουν πλεονάσματα, ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, ο Κωστής Χατζηδάκης απάντησε στις επικρίσεις του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι αν ίσχυε πως η κυβέρνηση μπορούσε να δώσει περισσότερα και δεν το έκανε, «ή θα θέλαμε να βασανίζουμε τον κόσμο, ή να βασανιζόμαστε εμείς οι ίδιοι πληρώνοντας πολιτικό κόστος». Τόνισε πως τέτοιες θέσεις «δεν είναι σοβαρές» και «αδικούν όσους τις υποστηρίζουν», καθώς, όπως είπε, ο ελληνικός λαός έχει δείξει πώς αντιμετωπίζει τέτοιου είδους τοποθετήσεις.

Η ανάγκη για δημοσιονομική ισορροπία

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξήγησε ότι η φιλοσοφία των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων είναι η διατήρηση ισορροπίας, ώστε να μην εκτροχιάζονται τα ελλείμματα και τα χρέη. «Στην περίπτωση που υπάρχουν πλεονάσματα, ένα μέρος τους μοιράζεται και το υπόλοιπο κατευθύνεται στη μείωση του δημοσίου χρέους», ανέφερε. Υπενθύμισε ότι «όταν θεσπίστηκαν αυτοί οι κανόνες, ήμουν υπουργός Οικονομικών και τους γνωρίζω πολύ καλά». Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να δοθούν λιγότερα, «πολύ περισσότερο που έχουμε την ακρίβεια και τις επιπτώσεις της κρίσης στον Κόλπο».

Στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Αναφερόμενος στο κατά πόσο οι παρεμβάσεις επαρκούν, ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι «δεν περηφανευόμαστε για όσα μοιράσαμε, ούτε ισχυριζόμαστε ότι λύσαμε τα προβλήματα των οικογενειών». Επεσήμανε, ωστόσο, ότι «μια οικογένεια με τρία παιδιά παίρνει ένα έκτακτο επίδομα 450 ευρώ. Κάτι είναι αυτό».

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, ανέφερε ότι οι τρεις από τις οκτώ πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν —διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού, αύξηση δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές και άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών— στοχεύουν κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Χωρίς να λύνονται όλα τα προβλήματα, εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις καλύπτονται από ένα μέτρο που μπορεί να τους επιτρέψει να κάνουν μια επανεκκίνηση», υπογράμμισε.

«Μένουμε στη γραμμή της σοβαρότητας»

Κλείνοντας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι «εξαντλήσαμε τις δυνατότητες, διότι κρινόμαστε και από τις Βρυξέλλες και από τις διεθνείς αγορές». Προειδοποίησε ότι «σε περίοδο κρίσης, αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια, οι αγορές τιμωρούν», φέρνοντας ως παράδειγμα «πειράματα που επιχείρησαν πρόσφατα και μεγάλες χώρες». Όπως είπε, «γι’ αυτό μένουμε στη γραμμή της σοβαρότητας».