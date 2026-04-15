«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ» δήλωσε για τον Γιώργο Μυλωνάκη ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον Realfm 97,8. Όπως είπε, ενημερώσεις για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ θα δίνονται από το νοσοκομείο.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μυλωνάκης ένιωσε αδιαθεσία το πρωί και υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 53χρονος πολιτικός υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπου και διασωληνώθηκε.

Το λιποθυμικό επεισόδιο έγινε στη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μαξίμου (του δεύτερου μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού στο γραφείο του ύστερα από την ανάπαυλα του Πάσχα). Ο κ. Μητσοτάκης και οι εξ απορρήτων συνεργάτες του προετοιμάζονταν μεταξύ άλλων για την αυριανή προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου – γι αυτό είχε γίνει η τελευταία κλειστή σύσκεψη τη Μ. Πέμπτη.