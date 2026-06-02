Δύο από τα πιο πολυσυζητημένα πρότζεκτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η Βιλερμπάν και η Μονακό, βρίσκονται μπροστά σε καθοριστικές εξελίξεις, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο πρόεδρος της LNB, Φιλίπ Οσέρ.

Μιλώντας στην εκπομπή «NoA Basket», ο ισχυρός άνδρας του γαλλικού πρωταθλήματος αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη που αναμένεται να παρουσιάσει η Βιλερμπάν τα επόμενα χρόνια, εκτιμώντας πως ο σύλλογος της Λυών θα διαθέτει προϋπολογισμό που θα φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

«Η φετινή χρονιά μπορεί να χαρακτηριστεί μεταβατική, όμως ο σύλλογος βαδίζει προς έναν ιδιαίτερα υψηλό προϋπολογισμό.

Ένα μπάτζετ της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ θα αποτελέσει σημαντική ώθηση τόσο για την ομάδα όσο και για το γαλλικό μπάσκετ συνολικά», τόνισε ο Οσέρ.

Le président de la LNB Philippe Ausseur a abordé les sujets qui agitent le basket français. 🏀 La reprise de Monaco avec un projet à 30 M€ 🏀 Un budget autour de 40 M€ pour l’ASVEL 🏀 Son ras-le-bol des polémiques sur l’arbitrage ➡️ https://t.co/vc89UQt3LQ Lilian Bordron📸 pic.twitter.com/1202w3lTI2 — BeBasket (@Be_BasketFr) June 2, 2026

Οι φιλοδοξίες της Βιλερμπάν έχουν ήδη γίνει εμφανείς, με τον σύλλογο να σχεδιάζει δυναμική ενίσχυση και να στοχεύει στην προσέλκυση κορυφαίων παικτών από τη γαλλική και την ευρωπαϊκή αγορά, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία του στην EuroLeague.

Την ίδια ώρα, αισιοδοξία επικρατεί και γύρω από τη Μονακό, η οποία πέρασε μία περίοδο έντονης αβεβαιότητας κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Ο πρόεδρος της LNB αποκάλυψε πως βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ανοίγοντας τον δρόμο για μία νέα εποχή στο Πριγκιπάτο.

«Υπάρχει θετικό κλίμα για το μέλλον της Μονακό. Οι διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη δείχνουν ότι ο σύλλογος μπορεί σύντομα να αποκτήσει μεγαλύτερη σταθερότητα και να χτίσει πάνω σε πιο ισχυρές βάσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι εξελίξεις σε Βιλερμπάν και Μονακό αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις ισορροπίες τόσο στο γαλλικό πρωτάθλημα όσο και στην EuroLeague, με τους δύο συλλόγους να ετοιμάζονται για ένα ιδιαίτερα κρίσιμο καλοκαίρι.