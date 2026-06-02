Δυσάρεστα νέα για την εθνική ομάδα της Αυστρίας λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, καθώς ο Κρίστοφ Μπαουμγκάρτνερ θα απουσιάσει από τη διοργάνωση λόγω τραυματισμού.

Όπως έκανε γνωστό ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ραλφ Ράγκνικ, ο μέσος της Λειψίας τραυματίστηκε μυϊκά κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης πριν από το φιλικό με την Τυνησία. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την εθνική του ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 24χρονος χαφ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, με 17 γκολ και 9 ασίστ σε 37 συμμετοχές, αποτελώντας βασικό γρανάζι της ομάδας του και υπολογιζόμενος για βασικός στην εθνική Αυστρίας.

Ο Ράγκνικ χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα δυσάρεστη, σημειώνοντας πως ο Μπαουμγκάρτνερ αποτελεί σημαντική μονάδα και ηγετική παρουσία, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξη όλων προς τον παίκτη για την αποθεραπεία του.

Η Αυστρία βρίσκεται στον 10ο όμιλο του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, την Αλγερία και την Ιορδανία.