Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Μουντιάλ 2026 έχει μπει στην τελική ευθεία, με τις εθνικές ομάδες να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους πριν ταξιδέψουν στη Βόρεια Αμερική. Η διοργάνωση, που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, θα είναι η πρώτη στην ιστορία με τη συμμετοχή 48 χωρών.

Ανάμεσα στις πρώτες αποστολές που αναχώρησαν βρίσκεται και η Βραζιλία, η οποία έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες γεμάτη αισιοδοξία για μια πορεία που θα την οδηγήσει στην κατάκτηση του έκτου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η «Σελεσάο» ταξίδεψε με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα επικράτησε με 6-2 του Παναμά σε φιλικό παιχνίδι. Οι 26 ποδοσφαιριστές, μαζί με τον Κάρλο Αντσελότι και το τεχνικό επιτελείο του, επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος από το Ρίο ντε Τζανέιρο με προορισμό τις ΗΠΑ.

Κατά την αναχώρηση, δεν έλειψε και ένα ξεχωριστό έθιμο των Βραζιλιάνων φιλάθλων. Το αεροπλάνο της εθνικής ομάδας δέχθηκε το καθιερωμένο «βάπτισμα» με νερό, μια συμβολική κίνηση που θεωρείται γούρικη και συνοδεύει συχνά τα μεγάλα ταξίδια της ομάδας, με την ευχή να επιστρέψει στην πατρίδα έχοντας στις αποσκευές της το πολυπόθητο τρόπαιο.