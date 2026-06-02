Πέθανε ο Ρικ Άντελμαν, ο θρυλικός προπονητής του NBA, σε ηλικία 79 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον κόσμο του μπάσκετ. Ο Άντελμαν αφήνει πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά, ως ένας από τους πιο επιτυχημένους και επιδραστικούς προπονητές στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Ο Ρικ Άντελμαν υπήρξε ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία των Σακραμέντο Κινγκς, οδηγώντας την ομάδα σε μερικές από τις πιο θεαματικές σεζόν της στο NBA. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, κάθισε επίσης στους πάγκους των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Χιούστον Ρόκετς και Μινεσότα Τίμπεργουλβς, αφήνοντας παντού το αποτύπωμά του.

Πριν ακολουθήσει την προπονητική πορεία, ο Άντελμαν είχε υπάρξει παίκτης των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, των Σικάγο Μπουλς και των Γιούτα Τζαζ. Ήταν επίσης πατέρας του Ντέιβιντ Άντελμαν, ο οποίος είναι προπονητής των Ντένβερ Νάγκετς.

Οι Σακραμέντο Κινγκς αποχαιρέτησαν τον Άντελμαν με μια συγκινητική ανακοίνωση, αναφέροντας: «Ο σύλλογος των Σακραμέντο Κινγκς εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Ρικ Άντελμαν, ενός αγαπημένου προπονητή, του οποίου η ηγετική παρουσία, ο χαρακτήρας και το όραμα συνέβαλαν στο να χαρακτηριστεί μια εποχή του μπάσκετ των Κινγκς που ενέπνευσε την πόλη μας και γοήτευσε τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο».