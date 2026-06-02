Με γεμάτες παραλίες έκανε ποδαρικό ο Ιούνιος.

Η πρώτη καλοκαιρινή βουτιά ωστόσο αποδεικνύεται κάθε χρόνο και πιο… ακριβή υπόθεση.

Σε οργανωμένη παραλία του Αλίμου τις καθημερινές το κόστος για δύο ξαπλώστρες και ομπρέλα φθάνει τα 30 ευρώ, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες το ίδιο σετ αγγίζει τα 40. Η είσοδος 10 ευρώ τις καθημερινές, 12 τα Σαββατοκύριακα.

Αρκετοί είναι όμως, και οι λουόμενοι που επέλεξαν τις ανοργάνωτες παραλίες, παίρνοντας μαζί τους το δικό τους εξοπλισμό, επιλέγοντας έτσι μία πιο οικονομική λύση για την εξόρμηση στην παραλία.

Με υψηλές θερμοκρασίες έκανε ποδαρικό το καλοκαίρι

Στα ύψη όμως αρχίζει να ανηφορίζει και το θερμόμετρο αφού με την είσοδο του καλοκαιριού, αρχίζουν και οι πρώτες δυνατές ζέστες.

«Τις επόμενες ημέρες φαίνεται ότι το θερμόμετρο θα φτάσει κοντά στους 34 ίσως και 35 σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας όπως είναι η Πέλλα, η Πιέρια, η Ημαθία. Στην ευθύτερη περιοχή της Λάρισας και του θεσσαλικού κάμπου, στην Φθιώτιδα και την Βοιωτία. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα παραμείνει υψηλή με την ζεστή να γίνεται αισθητή στο λεκανοπέδιο τις επόμενες ημέρες και το θερμόμετρο να κυμαίνεται κοντά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου», είπε η μετεωρολόγος του MEGA, Χριστίνα Ρήγου.