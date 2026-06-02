Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι ανοικτοί στην ιδέα επέκτασης της παρουσίας των πυρηνικών όπλων και πέραν των έξι χωρών που ήδη φιλοξενούν στρατηγικά βομβαρδιστικά ικανά να τα μεταφέρουν. Οι πληροφορίες βασίζονται σε τρία πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες.

Αν υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να υποδεχθούν τα αμερικανικά αεροσκάφη διπλής ικανότητας (dual capable aircraft – DCA), τα οποία μπορούν να φέρουν τόσο συμβατικά όσο και πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Financial Times, δεν αναμένεται να υπάρξει άμεση συμφωνία.

Ενδιαφέρον από την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ

Οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων η Πολωνία και ορισμένα κράτη της Βαλτικής, φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο φιλοξενίας βάσεων για DCA. Οι σχετικές συζητήσεις, όπως επισημαίνεται, διεξάγονται μέσω των διαύλων της Συμμαχίας.

Το πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι δεν έχει καταστεί δυνατό να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες, ενώ ο Λευκός Οίκος, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας και το ΝΑΤΟ δεν έχουν απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η στάση των ΗΠΑ για την αποτροπή

Ο Αμερικανός υφυπουργός Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα πυρηνικά τους όπλα για την προστασία των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ. Παράλληλα, έχει υπογραμμίσει ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης για την ασφάλεια της ηπείρου μέσω της ενίσχυσης των συμβατικών τους δυνάμεων.