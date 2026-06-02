Ρωσική επίθεση μεγάλης κλίμακας με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξε την Ουκρανία τα ξημερώματα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τρεις κάτοικοι του Κιέβου, όπου σημειώθηκαν πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

«Έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τριών ανθρώπων στο Κίεβο ως τώρα», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο. Νωρίτερα είχε κάνει λόγο για 29 τραυματίες, ανάμεσά τους δύο παιδιά, από τα πλήγματα σε διάφορες συνοικίες της πόλης.

«Ο εχθρός επιτίθεται με βαλλιστικούς πυραύλους», είχε προειδοποιήσει αρχικά ο ίδιος. Μετά τις πρώτες εκρήξεις, κάτοικοι έσπευσαν σε καταφύγια κρατώντας σάκους και κουβέρτες, ενώ πυκνός καπνός κάλυψε τμήματα του Κιέβου, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στο ανατολικό τμήμα της χώρας, στην πόλη Ντνίπρο, οι αρχές ανακοίνωσαν πέντε νεκρούς και 25 τραυματίες. Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ Ολεξάντρ Χάνζα ανέφερε ότι ο αριθμός των τραυματιών «μεγαλώνει».

Δέκα ακόμη άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο, όπως γνωστοποίησε μέσω Telegram ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ. Η πόλη δέχθηκε επίθεση με «15 drones και δύο πυραύλους», πρόσθεσε.

Απώλειες και στις δύο πλευρές των συνόρων

Στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, κοντά στα σύνορα, ένας άμαχος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιδρομής ουκρανικών drones, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αλεξάντερ Χινστάιν. Παράλληλα, στην περιοχή Κρασνοντάρ, πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο της Ίλσκι μετά από επίθεση ουκρανικών drones, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει την Παρασκευή ότι οι ρωσικές δυνάμεις προετοιμάζονταν για «νέο μαζικό πλήγμα» εναντίον της χώρας. Η Μόσχα είχε προηγουμένως καλέσει ξένους διπλωμάτες να αποχωρήσουν από το Κίεβο.

Οι επιθέσεις εκατέρωθεν έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, με χρήση πυραύλων και drones σχεδόν σε καθημερινή βάση. Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπολύουν πλέον επιθέσεις όχι μόνο τη νύχτα αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Κλιμάκωση των επιθέσεων

Τον Μάιο, ο αριθμός των ρωσικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν κατά της Ουκρανίας έφτασε τους 211, έναν από τους υψηλότερους από την έναρξη του πολέμου. Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν τουλάχιστον ένας πύραυλος τύπου Αρέσνικ, μέσου βεληνεκούς, ικανός να φέρει συμβατική ή πυρηνική γόμωση. Ήταν η τρίτη φορά που χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα από το 2022.

Η Ρωσία εκτόξευσε επίσης 8.150 drones μακράς εμβέλειας κατά της Ουκρανίας τον ίδιο μήνα, αριθμός αυξημένος κατά 24% σε σχέση με τον Απρίλιο, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις. Η εντατικοποίηση αυτή σημειώθηκε παρά την τριήμερη κατάπαυση του πυρός από τις 9 Μαΐου, που είχε ανακοινωθεί από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και είχε γεννήσει ελπίδες για αναβίωση των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, η Μόσχα και το Κίεβο αντάλλαξαν κατηγορίες για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός. Στα μέσα Μαΐου, μια από τις πιο αιματηρές ρωσικές επιθέσεις έπληξε πολυκατοικία στο Κίεβο, προκαλώντας τον θάνατο περίπου είκοσι ανθρώπων.

Αντιαεροπορική άμυνα και αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι αναχαιτίστηκε το «91%» των ρωσικών πυραύλων και drones τον Μάιο. Παράλληλα, η Ουκρανία υποστηρίζει πως έχει αναπτύξει πρωτοποριακό σύστημα κατά των drones, παραμένοντας ωστόσο εξαρτημένη από τους δυτικούς συμμάχους της για την προμήθεια πυρομαχικών στα αντιπυραυλικά συστήματά της.

Ουκρανοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι τα αποθέματα πυρομαχικών δεν επαρκούν, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει εκτοπίσει εκατομμύρια, παραμένουν σε αδιέξοδο.