Η πρωτοβουλία της Τσεχικής Δημοκρατίας για την προμήθεια πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στην Ουκρανία περιλαμβάνει συμβάσεις για την παράδοση περίπου 1 εκατομμυρίου βλημάτων το 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του τσεχικού υπουργείου Άμυνας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μήνες αφότου το πρόγραμμα κινδύνευσε να ακυρωθεί από τη νέα κυβέρνηση της χώρας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2024 με στόχο να ενισχύσει την Ουκρανία και να περιορίσει το χάσμα ισχύος που τη χωρίζει από τη Ρωσία στον τομέα του πυροβολικού. Σύμφωνα με αξιωματούχους, παραδόθηκαν περίπου 1,5 εκατομμύριο βλήματα το 2024 και 1,8 εκατομμύριο το προηγούμενο έτος.

Η συνέχιση του προγράμματος αμφισβητήθηκε όταν ο νέος πρωθυπουργός της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, και οι αντι-ουκρανοί συνεργάτες του ανέλαβαν την εξουσία τον περασμένο Δεκέμβριο. Ωστόσο, ο ίδιος τελικά αποφάσισε να το διατηρήσει, ύστερα από πιέσεις ξένων συμμάχων.

Όπως αποκάλυψαν οι Financial Times, ο αριθμός των χωρών-δωρητών έχει μειωθεί στο μισό, σε εννέα, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Μπάμπις. Το υπουργείο Άμυνας δεν σχολίασε άμεσα το δημοσίευμα, αλλά ανέφερε ότι από τις αρχές του 2026 έχουν ήδη παραδοθεί περίπου 500.000 βλήματα – ποσότητα αντίστοιχη με εκείνη της ίδιας περιόδου του 2025. Οι παραδόσεις αυτές περιλαμβάνουν συμβάσεις που είχαν ανατεθεί στο πλαίσιο προηγούμενης χρηματοδότησης.

«Προς το παρόν, προβλέπεται η προμήθεια περίπου 1 εκατομμυρίου τεμαχίων πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος μέσω όλων των ισχύοντων μηχανισμών, με την πρωτοβουλία για τα πυρομαχικά να ηγείται της προσπάθειας», ανέφερε το υπουργείο σε απάντηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Reuters.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδέει ξένες χώρες-δωρητές – όπως η Δανία, η Ολλανδία και η Γερμανία – με Τσέχους εμπόρους όπλων που αναζητούν προμήθειες από διάφορες αγορές ανά τον κόσμο.

Παράλληλα, μικρότεροι μηχανισμοί περιλαμβάνουν διμερείς συμφωνίες ή απευθείας αγορές από την Ουκρανία. Η χρηματοδότηση προέρχεται επίσης από τα έσοδα των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.