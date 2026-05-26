Ένα 10χρονο παιδί Ρομά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχθηκε από συνομηλίκους του, επίσης Ρομά, οι οποίοι επιχείρησαν να τον ληστέψουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φερόμενοι ως δράστες επιτέθηκαν στο παιδί για να του αφαιρέσουν τα παπούτσια και μερικά κέρματα που είχε στην τσέπη του. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινότητα.

Ο 10χρονος αναμένεται να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα για περαιτέρω εξετάσεις, καθώς τα χτυπήματα στο πρόσωπο ενδέχεται να έχουν επηρεάσει το μάτι του, στο οποίο είχε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση.

Το περιστατικό έχει καταγγελθεί στην Αστυνομία, ενώ ο πρόεδρος των Ρομά Μεσολογγίου ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των δραστών, επισημαίνοντας ότι οι ίδιοι ανήλικοι έχουν απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν.