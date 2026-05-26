Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συγκαλέσει αύριο συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Καμπ Ντέιβιντ, την απομονωμένη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσινγκτον. Όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Γαλλικό Πρακτορείο, η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν φαίνεται να έχουν φτάσει σε αδιέξοδο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφέρει το Σάββατο ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη «είναι κοντά», εκφράζοντας την ελπίδα να δοθεί τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν να επιβραδύνουν αυτή την προοπτική.

Το Ιράν κατηγόρησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από νυχτερινά αμερικανικά πλήγματα στον νότο της χώρας. Η εκεχειρία, που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, είχε οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με τη New York Post, η αυριανή συνεδρίαση της κυβέρνησης θα επικεντρωθεί κυρίως στο ζήτημα του Ιράν, ενώ στην ημερήσια διάταξη θα περιληφθούν και θέματα που αφορούν την οικονομία.

Σε αντίθεση με άλλους προέδρους, ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου έχει κάνει περιορισμένη χρήση του Καμπ Ντέιβιντ. Η αυστηρά φρουρούμενη κατοικία στα βουνά του Μέριλαντ, περίπου 100 χιλιόμετρα από την Ουάσινγκτον, έχει φιλοξενήσει ιστορικές διαπραγματεύσεις και συνόδους κορυφής, όπως τη συμφωνία του 1978 μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου που οδήγησε στην ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών.

Από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επισκεφθεί το Καμπ Ντέιβιντ μόλις μία φορά, τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς.