Σοκ στην Πρέβεζα έχει προκαλέσει το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (26/5) στην περιοχή του Πυροβολικού, όταν μια 34χρονη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, έχασε τη ζωή της μετά την πτώση της από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Δωδώνης.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το prevezatoday.gr, όταν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη γυναίκα, εκείνη είχε ακόμη σφυγμό.

Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πτώση της 34χρονης.