Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στις Σέρρες το απόγευμα της Τρίτης (26/05).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Σερρών, σε δασική έκταση.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα ενώ μέχρι να πέσει ο ήλιος συνέδραμαν και δύο αεροσκάφη.

Συνδρομή υπήρξε και από υδροφόρες ΟΤΑ.