Δύο έφηβοι κατηγορούνται ότι δολοφόνησαν έναν 11χρονο στη Ρεν, στη δυτική Γαλλία, στραγγαλίζοντάς τον, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της πόλης. Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως ήθελαν να «πάρουν εκδίκηση» και να «πάρουν πίσω αλιευτικό εξοπλισμό αξίας μερικών δεκάδων ευρώ».

Η προσωρινή κράτηση των δύο υπόπτων –ενός αγοριού 16 ετών και ενός κοριτσιού 15 ετών– έχει παραταθεί. Όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας Φρεντερίκ Τεγιέ σε συνέντευξη Τύπου, οι έφηβοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον δικαστηρίου, όπου ενδέχεται να τους απαγγελθεί η κατηγορία της «ανθρωποκτονίας ανηλίκου».

Το πτώμα του 11χρονου Τεό βρέθηκε την Κυριακή γύρω στις 17:00, σε δασώδη περιοχή στις όχθες του ποταμού Βιλέν. Η νεκροψία-νεκροτομή κατέληξε ότι ο θάνατός του προήλθε από στραγγαλισμό.

Την αστυνομία ειδοποίησε ένα ζευγάρι κατοίκων που άκουσε «κραυγές ενός παιδιού». Οι αστυνομικοί εντόπισαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας «μια πετσέτα μπάνιου γύρω από τον λαιμό του», όπως περιέγραψε ο εισαγγελέας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο Τεό είχε πάει για ψάρεμα στον ποταμό μαζί με τους δύο εφήβους. «Οι δύο νέοι εθεάθησαν στη συνέχεια να φεύγουν τρέχοντας», ανέφερε ο Τεγιέ, προσθέτοντας ότι ο εξοπλισμός ψαρέματος του θύματος δεν βρέθηκε στο σημείο.

Τα αντικρουόμενα στοιχεία και τα κίνητρα

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση και προσαγωγή του 16χρονου το πρωί της Δευτέρας, ενώ το 15χρονο κορίτσι παραδόθηκε αργότερα την ίδια ημέρα και τέθηκε υπό κράτηση. «Οι καταθέσεις τους είναι αντικρουόμενες», σημείωσε ο εισαγγελέας.

Όπως εξήγησε, «την παραμονή της τραγωδίας, το Σάββατο, οι τρεις νέοι ψάρευαν μαζί στον Βιλέν και συνεννοήθηκαν να συναντηθούν ξανά την επομένη». Οι δύο ύποπτοι «παραδέχθηκαν πως επιτέθηκαν στον 11χρονο και τον στραγγάλισαν, πριν τραπούν σε φυγή αρπάζοντας τα σύνεργα ψαρέματος και τα προσωπικά αντικείμενά του». Τα αντικείμενα αυτά βρέθηκαν στις οικίες τους κατά τη διάρκεια ερευνών.

Οι δύο ανήλικοι φέρονται να υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν στον Τεό «για να τον εκδικηθούν και να πάρουν πίσω δολώματα ψαρέματος αξίας λίγων δεκάδων ευρώ», τα οποία –όπως ισχυρίστηκαν– τους είχε πάρει. Ο 11χρονος είχε πει στους γονείς του πως ο 16χρονος «του είχε δώσει» τα συγκεκριμένα δολώματα.