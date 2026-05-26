Η FSB, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας, ανακοίνωσε ότι εντόπισε μαγνητικές νάρκες στο πλοίο μεταφοράς ρωσικού LNG Arrhenius, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση των αρχών. Κάθε νάρκη περιείχε εκρηκτική γόμωση περίπου 7 κιλών, σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε τη Δευτέρα.

Όπως αναφέρει η FSB, δύτες εντόπισαν δύο «νάρκες πεταλίδα» κολλημένες στο κύτος του δεξαμενόπλοιου, το οποίο βρισκόταν στο λιμάνι Ουστ Λούγκα της Βαλτικής. Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί είχαν τοποθετηθεί κοντά στο μηχανοστάσιο και απενεργοποιήθηκαν με επιτυχία από τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας.

Η Μόσχα χαρακτήρισε τους μηχανισμούς «κατασκευασμένους από χώρα του ΝΑΤΟ» και υποστήριξε ότι πιθανότατα προσαρμόστηκαν στο πλοίο ενώ αυτό ήταν αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της Αμβέρσας. Οι ρωσικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τον τρόπο με τον οποίο οι νάρκες τοποθετήθηκαν στο σκάφος.

Το πλοίο, που φέρει σημαία Λιβερίας, είχε αποπλεύσει από την Αμβέρσα του Βελγίου και έφτασε στο Ουστ Λούγκα στις 20 Μαΐου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εκτελούσε δρομολόγιο από την Αμβέρσα προς το ρωσικό λιμάνι της Βαλτικής, με τελικό προορισμό τη Σαμψούντα της Τουρκίας.