Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (26/5) η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του Ισπανού ορειβάτη που είχε χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατη περιοχή, κοντά στη θέση «Λούκι», έπειτα από πολυήμερες έρευνες.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η σορός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ στο ελικοδρόμιο της 24ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε το απόγευμα της 20ης Μαΐου για τον εντοπισμό αλλοδαπού στο όρος Όλυμπος. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, καθώς και οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας – Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drones) της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ. Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες λόγω του χιονιού και του ανάγλυφου της περιοχής.

Η επιχείρηση ανάσυρσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία το απόγευμα της Τρίτης, 26 Μαΐου, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η οποία εξέφρασε συλλυπητήρια προς τους οικείους του ορειβάτη.